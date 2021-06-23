تجار الأزمات.. «الدستور» تكشف شبكة تزوير شهادات الحصول على لقاح «كورونا»

عشرون يومًا هى المدة التى يملكها «حسين» لقضاء إجازته فى مصر مع أسرته، قبل أن يعود مجددًا إلى ألمانيا لمباشرة عمله، حيث يعمل مديرًا بإحدى الشركات الغذائية الكبرى، وخلال تلك الفترة سجل بياناته بموقع وزارة الصحة والسكان من أجل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حتى يتسنى له العودة إلى ألمانيا دون احتجازه بالحجر الصحى.

أوشكت عطلة «حسين» على الانتهاء دون أن يتلقى رسالة التأكيد من وزارة الصحة والسكان بشأن الميعاد المحدد والمكان للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، وعندما ذهب إلى أحد المقار الخاصة بتطعيم المواطنين باللقاح المضاد أُخبر بأنه قريبًا سيتلقى رسالة التأكيد، نظرًا لأن هناك من يستحقون الحصول على اللقاح قبله لاعتبارات السن وغير ذلك.

لم يكن لدى «حسين» الكثير من الوقت لينتظر رسالة تأكيد الحصول على اللقاح، وبينما هو منصرف، تلقى عرضًا من أحد الأشخاص الذين ينتظرون خارج المركز، رفض الإفصاح عن اسمه، لكنه ادعى قدرته على استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا دون الحصول على التطعيم فعليًا، مقابل مبلغ مالى.

لم يطل الحديث بين «حسين» وهذا الشخص، إذ بادر الأول بإنهاء الحديث ورفض هذا العرض، باعتباره تزويرًا ومن الممكن أن يتعرض إلى المساءلة القانونية.

هذه كانت البداية التى انطلقت منها «الدستور» لكشف «سماسرة شهادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا»، فعلى مدار أسبوعين أجرينا اتفاقات مع بعضهم لشراء شهادات تفيد بأن الشخص حصل على اللقاح، ولكن دون التطعيم، بهدف إنهاء الإجراءات اللازمة للسفر خارج البلاد أو غيرها من الأمور التى تتطلب التطعيم.

الاتفاق الأول: 2000 جنيه مقابل استخراج الشهادة.. والتسليم بعد تحويل الأموال إلكترونيًا

الاتفاق الأول، الموثق بالتسجيلات والمحادثات، كان مع شخص يُدعى يوسف عامر، مقيم بإحدى محافظات الوجه البحرى، بعدما تواصل معه محررا «الدستور» وطلبا منه شهادة الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، لسرعة إتمام إجراءات السفر تجنبًا لدخول الحجر الصحى حال الوصول إلى أراضى الجهة المقصودة.

٢٠٠٠ جنيه مصرى هى الثمن الذى طلبه هذا السمسار مقابل تزوير شهادة اللقاح، على أن تكون هذه الشهادة طبق الأصل من الرسمية، ولكن استنكر محررا «الدستور» زيادة المقابل الذى يطلبه هذا السمسار مستغلًا ضيق الوقت والظروف القهرية التى تضطر الأشخاص للقبول بأى عرض مقابل الحصول على الشهادة.

جاء رد «السمسار» بأن الشهادة ستكون «موثقة ومعتمدة» ويستطيع الشخص المرور بها من أى جهة رسمية، فضلًا عن أنها ستُجنب الشخص الذى يرغب فى السفر الاحتجاز بالحجر الصحى الذى تفرضه الدول على الوافدين إليها لمدة تقارب أسبوعين لحين التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وقبل تنفيذ الاتفاق بين محررى «الدستور» والسمسار، طلب الأخير عددًا من الأوراق التى تضمنت صورة البطاقة وجواز السفر ومعرفة وجهة السفر، كما اشترط إرسال هذه الأوراق عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى، وقال: «أنا بطلب الحاجات دى عشان أتأكد من مصداقيتك.. أصل أنا مش هعمل الشهادة وأتكلف فيها قد كده، وفى الآخر يطلع الموضوع مش جد، وميعاد التسليم والمكان هبلغك بيه بعد تحويل الفلوس».

توقفت «الدستور» عند هذا الحد من الاتفاق، قبيل إرسال أوراق إثبات الشخصية والعمولة التى طلبها «السمسار»، بحجة تجهيز المبلغ المطلوب والعودة إلى التواصل معه مجددًا.

الاتفاق الثانى: «عرض تخفيضات».. والتوصيل حتى باب المنزل خلال يومين

سمسار آخر، يُدعى أسامة هاشم، اشترط فى بداية الاتفاق أن يكون التواصل من خلال المحادثات فقط، لأن المكالمات قد تكون مسجلة ومنعًا لأى مشاكل قد تحدث، وهذا ما جرى تنفيذه بالفعل. فى البداية طلب هذا السمسار الحصول على جميع البيانات الشخصية وسبب الحاجة إلى شهادة اللقاح، وبالفعل أخبرناه بأننا فى حاجة ماسة إلى استخراج شهادة التطعيم باللقاح، لأن وجهة السفر تشترط إرفاق شهادة التطعيم ضمن بقية إجراءات السفر.

العديد من الحجج التى أخبرناها لهذا السمسار حتى نتفادى إرسال البيانات الرسمية أو بطاقة الرقم القومى له، إذ طلبنا منه معرفة التفاصيل أولًا، لأن لدينا أكثر من عرض وسعر مختلف وسنختار الأفضل بينها.

وهنا بدأ «السمسار» يسترسل فى الحديث معنا، وطلب ٢٠٠٠ جنيه مقابل استخراج الشهادة الواحدة، وفى آخر الاتفاق وصل السعر إلى ١٤٠٠ جنيه للشهادة، بعدما أكدنا له أننا نريد أكثر من شهادة، كما أن لدينا عروضًا أخرى أفضل من عرضه.

وقال السمسار معلقًا: «والله أنا ضامن شغلى كويس وإنتى ليكى إن الشهادة تبقى موثقة رسميًا، عشان هتعدى بيها فى أكتر من مكان حكومى ورسمى وهتتفحص بدقة عالية، وأنا مقدرش أبيع لزباينى أى شغل والسلام».

وأضاف أن الشهادة يجرى استخراجها خلال يومين على الأكثر من تاريخ إرسال البيانات الشخصية، وسيتم إرسالها حتى باب المنزل عن طريق مندوب بعد تحويل المبلغ

الاتفاق الثالث: مجموعات سرية على «فيسبوك» يقودها صيدلى

«نريد التواصل مع شخص يمكنه توفير شهادات رسمية لنا تثبت حصولنا على اللقاح المضاد من الفيروس، كوننا نرغب فى السفر للخارج فى أقرب وقت ممكن، مقابل أى مبلغ تود الحصول عليه».. كان ذلك مضمون الرسالة التى أرسلناها إلى بعض المجموعات السرية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تضم أشخاصًا متخصصين فى تزوير تحاليل كورونا، تحول نشاطهم الآن إلى توفير شهادات لقاح «مضروبة». الاستجابة كانت سريعة، وأرسل إلينا بعض الأشخاص أرقام هواتفهم للتواصل واستكمال الاتفاق، ودارت المحادثات الهاتفية مع أحدهم حول الأسباب التى دفعتنا لطلب الحصول على شهادة اللقاح بالقول: «قدمنا على الموقع عشان ناخد اللقاح، وبقالنا فترة كبيرة ومحدش رد علينا، وضرورى نسافر اليومين دول».

من جانبه، لم يتردد السمسار فى عرض المساعدة، مشيرًا إلى أن وقت استخراج الشهادة يحتاج إلى عدة أيام، تتراوح بين ٧ و١٠ أيام. خلال المحادثات، علمنا أن السمسار يعمل صيدليًا، وأنه بناءً على عمله واختلاطه بموظفى المستشفيات فهو على علاقة قوية بموظف داخل إحدى المؤسسات، وأن ذلك الموظف يساعده فى استخراج أى شهادات طبية يحتاج إليها بطرق غير رسمية، موضحًا أنه سبق له فعل ذلك منذ أيام قليلة مع أحد الراغبين فى استخراج شهادة اللقاح للحصول على عمل. طلبنا من السمسار الحصول على ٣ شهادات رسمية تثبت حصولنا على اللقاح المضاد للفيروس، بشرط أن تكون الأختام رسمية، حتى لا ينكشف أمرنا داخل المطار أثناء السفر للخارج، فزعم أن الشهادات ستكون معتمدة من وزارة الصحة، وطلب إرسال صورة لبطاقة الرقم القومى، وبعض البيانات الخاصة لإلحاقها بالشهادة الرسمية التى نود استخراجها. وعن سعر هذه «الخدمة»، أخبرنا السمسار أن الشهادة الواحدة تتكلف ٩٠٠ جنيه، طالبًا إرسال عربون من المبلغ عبر تطبيق إحدى شركات المحمول، لإتمام الاتفاق، وبدء التنفيذ.

قانونى: السجن عقوبة تزوير المحررات الرسمية

قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن عملية تزوير المحررات الرسمية تُبنى على جزأين، الأول هو تغيير الحقيقة فى محرر رسمى أو عرفى، والثانى هو وقوع الضرر إثر التلاعب فى تلك الأوراق الرسمية، وكلاهما عقوبته السجن المشدد.

وأوضح «مهران» أن تزوير الشهادات الرسمية بغرض الحصول على أموال غير مشروعة جريمة واضحة يعاقب عليها مرتكبها، مؤكدًا أن جرائم التزوير تتمثل فى ٣ عناصر هى «تزوير أوراق رسمية واستعمال الأوراق الرسمية فيما زوّر إليه واستغلالها فى بيع شىء غير صحيح يضر بالغير».

وأضاف أن هذا قانونيًا يسمى عملية نصب ويعاقب مرتكبه بالسجن المشدد لمدة تصل إلى ١٠ سنوات، وتابع: «الشخص المُزوّر الذى زيّف هذه الشهادات الرسمية يُعاقب عليها بالتهمة الجنائية الخاصة بتزوير أوراق رسمية وهو السجن المشدد، أما فى حالة أن الشخص الذى تورط معه فى استخدام هذه الشهادات المزيفة يعلم بحقيقة أمرها فيعاقب بذات العقوبة والسجن المشدد».

«الصيادلة»: شطب العضوية جزاء التورط فى الجريمة

استنكر الدكتور أحمد أبوطالب، عضو مجلس نقابة الصيادلة، هذه الممارسات الإجرامية، مشيرًا إلى أن الطريقة المثلى لوقف مثل هذه الجرائم، التى انتشرت بكثرة منذ ظهور فيروس كورونا فى مصر، هى تقديم بلاغات رسمية إلى النقابة تثبت تورط الصيادلة المتهمين فى ترويج شهادات وتحاليل مزورة تخص فيروس كورونا، عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.

وأوضح أنه فى حال إثبات التهمة على أى صيدلى فى تزوير شهادات متعلقة بأزمة كورونا، تتم إحالته إلى التأديب داخل النقابة على الفور، ثم شطبه نهائيًا من النقابة، كما يعاقب قانونيًا فى حال تسبب فى حدوث أى ضرر للمواطنين، بإحالته إلى المحاكم، والحكم عليه حسب قرار المحكمة المختصة فى الأمر. وطالب المواطنين بعدم الانسياق وراء مجرمى شبكات التواصل الاجتماعى، وتشجيعهم على استكمال ممارساتهم الإجرامية، التى يفعلونها فى الخفاء بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية، وجنى الأموال غير المشروعة، بعد استغلال المواطنين.