مباحثات بين شكرى ونظيره الألمانى بشأن تطورات سد النهضة

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع نظيره الألماني هايكو ماس ملفات التعاون الثنائي ومجمل القضايا ذات الاهتمام المُشترك بجانب تطورات ملف سد النهضة



وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن الوزير سامح شكري التقى، اليوم، نظيره الأماني "هايكو ماس"، بمقر وزارة الخارجية الألمانية، حيث أشار الوزيران إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من مستوي متميز على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية، وتطلع الجانبان إلى استمرار هذا التعاون ودفعه إلى آفاق أرحب.

وأشار السفير أحمد حافظ، إلى أن "شكري" و"ماس" تناولا خلال اللقاء عددا من ملفات التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والصحية والطاقة.

كما تبادل "شكري" و"ماس" الرؤى حول مجمل الأوضاع في المنطقة وسٌبل حلحلة الأزمات التي تواجهها، وعلى رأسها التطورات في ليبيا والقضية الفلسطينية وسد النهضة.

واتفق الوزير شكري مع نظيره "ماس" على مواصلة التنسيق والتشاور في كافة الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الأولوية للدولتيّن.