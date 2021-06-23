«حقوق إنسان النواب»: ما شهدناه في «بشائر الخير» يعكس حرص الدولة على محدودي الدخل

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشروعات العملاقة التي شهدتها اللجنة خلال زيارتها لمدينة بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، تعكس حرص الدولة على تحقيق حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة للمنطقة بشائر الخير، بصحبة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، للاستماع للمواطنين والتعرف على مطالبهم، في إطار الجولة التي تقوم بها لمتابعة مشروعات حياة كريمة.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن ما شهدته السنوات الأخيرة من تحول أساسي في منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثي الذى كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع إلى المنظور التنموي الذى يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها الحق في التنمية، عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.

‏وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى المبادرات الرئاسية من حياة كريمة وسكن كريم، ودورها في توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودي الدخل.

وعلي هامش لقاء اللجنة بالأهالي، طرح النواب على المحافظ عددا من الأسئلة التي تهدف التعرف على مدى توافر الخدمات للمواطنين، وطالب النائب محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة من المحافظ، بضرورة المحافظة على الشكل الجمالي بوجود شركات نظافة بصفة مستمرة.

‏ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنة وزميلي اللجنة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة والنواب أعضاء اللجنة نانسي نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان وأحمد نشأت منصور عبد النعيم حامد والنائب آيات الحداد والنائب محمود عصام والنائب ياسر الهواري والنائب العمدة نشأت فؤاد عباس.