«التجربة الصينية في نهضة الريف» كتاب جديد لبيت الحكمة

صدر حديثا عن مجموعة بيت الحكمة للثقافة، كتاب "التجربة الصينية في نهضة الريف"، من تحرير البروفيسور تشين شي وين، وترجمه إلى العربية الدكتور أحمد ظريف أستاذ اللغة الصينية بجامعة المنيا، يأتي الكتاب عبر 10 فصول وفي 288 صفحة من القطع الكبير.

ويستعرض الكتاب خلاصة تجربة الصين في نهضة الريف، والحد من الفقر، وتنبع أهميته بالنسبة للقارئ العربي من التشابه الشديد بين الواقع في البلاد العربية مثل مصر، وبين الصين، باعتبارهما دولًا زراعية تحولت إلى الصناعة، لذلك يعد مرجعًا مهمًّا يعرض خلاصة التجربة الصينية التي تعد ناجحة وفقا للمعايير الدولية، والكتاب صادر باللغة الصينية عن الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

لا يكتفي الكتاب بعرض أرقام وحقائق عن واقع الريف الصيني، بل يتطرق أيضًا إلى الجانب السياسي من عملية التنمية، كما يعرض لأهمية الزراعة لضمان الأمن القومي، ويطرح تجربة الدمج بين الريف والمدن في إطار متكامل يضمن احتفاظ كل منهما بخصائصه، وذلك من خلال تنفيذ العديد من آليات وسياسات التنمية الشاملة، وعلى رأسها "مثلت الزراعة" الذي يضم ثلاثة مقومات أساسية وهي الزراعة، والقرية، والفلاح، كل تلك النظريات يتناولها الكتاب وفقًا لمبادئ الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

جدير بالإشارة إلى أن الكتاب بمثابة دمج بين خلاصة التجربة الصينية في تطوير القرى، وبين تجربتها في الحد من الفقر والقضاء عليه، والارتقاء بالمكون البشري والحضاري، وعرض لتلك التجربتين المميزتين من كل جوانبهما سواء على الجانب النظري أو من حيث التطبيق العملي، وهو ما يعد مرجعا ثمينا لأي دولة نامية تتشابه في ظروفها مع الواقع الصيني. نضع هذا الكتاب بين يديّ القارئ العربي والمسؤولين كي نأخذ منه ما يناسب ظروفنا الحالية والمستقبلية.

ويتزامن إصدار الكتاب مع مبادرة "حياة كريمة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية. ويأتي الكتاب في وقت تتجه فيه مصر إلى تطوير القرى والنهضة بالزراعة، حيث يعرض تجربة الصين في الحد من الفقر، ونهضة القرى، ولا يأتي ذلك بمعزل عن التنمية الشاملة للإنسان بما في ذلك النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.