أهالي «بشاير الخير» لوفد برلماني: نعيش حياة كريمة بفضل القيادة السياسية

قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بجولة تفقدية لمشروع بشائر الخير، بصحبة محافظ الإسكندرية للتعرف علي مطالب المواطنين.

وحرص رئيس اللجنة، على عقد لقاء مع المواطنين وتم عقد لقاء معهم بنادي بشائر الخير، وأكد الأهالي أن المدينة الجديدة التي انتقلوا إليها، يشعرون فيها بالأمن والأمان، وتوافر الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وقالت مواطنة تدعي فاطمة، إنها لم تتخيل أن يكون مستوى الخدمات بالمدينة بتلك الصورة المبهرة، مؤكدة أنها لم تجد أي مشكلة حتى الآن، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلها وجميع المواطنين المستفيدين من المشروع نقلة نوعية وشعروا بالفعل بالحياة الكريمة مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لنقل سكان العشوائيات إلى تلك الأماكن التي تحافظ عليهم، متابعة: "انتقلنا نقلة تانية".

وعلى هامش لقاء اللجنة بالأهالي، طرح النواب على المحافظ عددا من الأسئلة التي تهدف التعرف على مدى توافر الخدمات للمواطنين، وطالب النائب محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة من المحافظ، ضرورة المحافظة على الشكل الجمالي بوجود شركات نظافة بصفة مستمرة.

كما وجه النواب تساؤلات حول تأثير مياه الصرف على البحر، وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الطاقة الاستيعابية بالمحافظة لمياه الصرف تصل لمليون و٩٠٠ ألف متر منها مليون متر استخدامات للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة تستقبل في فصل الشتاء كمية أمطار تفوق الطاقة الاستيعابية بـ١٠ أضعاف.

وأوضح المحافظ، أنه يضطر خلال سقوط الأمطار بغزارة لغلق المدارس وعدد من المصالح الحكومية لشفط المياه الزائدة، لافتا إلى أن في فصل الصيف تواجه المحافظة مشكلة كبيرة تتمثل في تكدس أطنان القمامة، لافتا إلى أن المحافظة تبذل جهود كبيرة في ذلك الملف وحققت نجاحات كبيرة في القضاء علي القمامة.

وشدد محافظ الإسكندرية على أنه لن يقبل بعودة العشوائيات مرة أخرى وأي مخالفة سيتم مقابلتها بالقانون.

وحرص وفد حقوق الإنسان بتفقد الوحدات السكنية، والتي لاقت إشادة واسعة من أعضاء اللجنة، ووجه النائب طارق رضوان الشكر للقيادة السياسية علي حجم الإنجازات التي شهدتها اللجنة داخل منطقة بشائر الخير.