في أحدث ظهور له.. جماهير الأهلي لمؤمن زكريا: «هترجع أحسن من الأول»

شارك اللاعب مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر سابقًا، صورة جديدة له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" والتي توضح آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدًا تحسن حالته الصحية واقتراب عودته للملاعب مرة أخرى في ظل انتظام برنامجه التأهيلي وتدريبات العلاج الطبيعي.

- مشجعو النادي الأهلي يعربون عن سعادتهم بتحسن حالة مؤمن زكريا

وتفاعل عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" مع الصورة الجديدة، وأعرب عدد كبير من مشجعي النادي الأهلي عن بالغ سعادتهم للتطور الملحوظ في الحالة الصحية للاعب مؤمن زكريا، مع الكثير من الدعوات التي تمنت عودته في أقرب وقت إلى الساحرة المستديرة.

ودعا له علي الجندي، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي، بالشفاء العاجل، و علق قائلًا: "ربنا يشفيه ويشفي كل مريض"، وفيما علقت إنعام أبو زيد، من جمهور النادي الأهلي، ومشجعي اللاعب مؤمن زكريا قائلًة: "ربنا يتمم شفاؤك على خير وترجع أحسن من الأول يا نجم النجوم".

- التساؤل عن إمكانية عودته للملاعب

وتساءلت بطة السبكي، من روّاد موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، عن آخر أخبار والحالة الصحية لـ"مؤمن زكريا"، وإمكانية وموعد عودته للملاعب، ودعا أحمد محمود إلى اللاعب مؤمن زكريا الشهير بـ"الموء"، بالشفاء العاجل وأن يكمل المولى شفاؤه بخير.

- آخر ظهور له

يجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور للاعب مؤمن زكريا، كان من خلال "عزومة" أهلاوية بدعوة من محمد شريف، مهاجم فريق الأهلي، وظهر في "العزومة" كل من محمد مجدي أفشة وأيمن أشرف ومحمود عبد المنعم كهربا.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا، حرص حينها، على تحفيز لاعبي النادي الأهلي في المشوار الإفريقي، و يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مرتقبة أمام الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد الأهلي في السلام بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهي بفوز الأهلي في تونس بهدف نظيف أحرزه محمد شريف.