حمدي الميرغني يدعم فيلم «مش أنا» لـ تامر حسني ويبرز مشاركه فايز المالكي

روج الفنان حمدي الميرغني للفيلم الجديد "مش أنا" والذي يلعب بطولته الفنان تامر حسني الذي انطلق عرضه مساء أمس الثلاثاء في مصر وأغلب الدول العربية.

وأثنى "الميرغني" على دور الفنان فايز المالكي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر للتغريدات حيث قال: "أنا من محبين الفنان الكبير فايز المالكي وحابب أقولك أنك رائع جداً جداً في ضيف الشرف اللي قدمته في الفيلم بجد ضحك مش طبيعي ومستنين بقي تنورنا في أعمال أكتر في مصر".

وامتدح الميرغني أداء تامر حسني وقال: "كمان مليون مبروك لأخويا وحبيبي العالمي تامر حسني علي الفيلم إن شاء الله نجاح جامد" .

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم "مش أنا" المطروح بالسينمات مؤخرا بشخصية جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل، وهي شاب يعاني من مرض نفسي حيث يقوم بأفعال عديدة رغمًا عنه، وكأن يده هي التي تقوده لفعل هذه الأشياء، ويظل طوال أحداث الفيلم يردد كلمة "مش أنا" ليبرر عن أفعاله، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر؛ حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

الفيلم يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

والعمل تم طرحه في اكثر من دوله عربيه ومنهم السعودية والامارات والكويت وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال حمدي الميرغني مسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمد مصطفى.