الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

الإثنين.. «إسكان النواب» تناقش تأخر تسليم 600 من أبناء الوادي الجديد لعملهم بشركة المياه

النائبة آية مدني
النائبة آية مدني عضو مجلس النواب

تعقد لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب اجتماعًا الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق 28 يونيو، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم استلام 600 مواطن من أبناء محافظة الوادي الجديد لعملهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد منذ عام 2018 وحتى تاريخه.

وكانت النائبة آية مدني قد تقدمت، منذ أسبوعين، بطلب إحاطة إلى الدكتور المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن تضرر 600 مواطن من أبناء الوادي الجديد لعدم استلامهم لعملهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد تقدم عدد من الأهالي المتضررين بالعديد من الشكاوى للنائبة آية مدني.

يذكر أن النائبة قد خاطبت وزارة الإسكان في بادئ الأمر لمعرفة سبب تأخر تعيين المتضررين، وردت الوزارة بأن السبب عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، ثم قامت بعد ذلك بمخاطبة مجلس الوزراء إلا أنه لم يردها أي ردود حتى الآن وهو ما دفع النائبة إلى التقدم بطلب إحاطة لمناقشة الأزمة ورفع الضرر عن 600 مواطن.

يأتي هذا فيما احتفلت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبطلة مصر في الخماسي الحديث، وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، باليوم الأولمبي العالمي.

وقالت "مدني" على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يوم أولمبي سعيد على الجميع، ونشرت مع هذا التعليق صور لها من مشاركتها في الأولمبياد السابقة.

وذكرت بطلة مصر في الخماسي الحديث أن أول احتفال باليوم الأولمبي الأول كان في 23 يونيو 1948 من 73 عامًا، وبعد 30 يومًا ستبدأ فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

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