الأربعاء 23 يونيو 2021
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سياسي

نائبة التنسيقية تطالب وزير الزراعة بمكافحة آفات ثمار البلح بواحة سيوة

النائبة رشا فايز
النائبة رشا فايز في لقاء وزير الزراعة

تقدمت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب للدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتقديم الدعم المالي اللازم لتشغيل معمل المُكافحة الحيوية لإنتاج طُفيل الترايكو جراما لمُكافحة آفات ثمار البلح بواحة سيوة.

ومن جانبه، وجَّه الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجهات المعنية بالوزارة للتنسيق واتخاذ اللازم نحو توفير الدعم المطلوب، كما تواصل مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتقديم كامل الدعم لتفعيل المعمل، مُؤكدًا حرص الدولة علي تقديم الدعم الفني والمادي لملف زراعة التمور، لما يُمثله من أهمية اقتصادية في الوقت الراهن.

ومن جانبها، قالت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نُبشِّر أهالينا في سيوة أنه سيتم افتتاح المعمل خلال الفترة الوجيزة القادمة".

3 سنوات تنسيقية 

وقالت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تجربتها بالتنسيقية تجربة مختلفة، مضيفًا أن التجربة جعلتها متميزة في كافة الممارسات السياسية والمجتمعية على الأرض، وجعلت قضايا الوطن وحماية أمنها القومي أولي أولوياتها.

وأضافت رشا كليب، في تصريحات لها، أن التنسيقية أصبحت أمل ونموذج وصوت للعديد من الشباب والفتيات المهمومين بقضايا الوطن، مشيرة إلى أن التنسيقية لم تهتم فقط بما يمتلكه أعضائها من خبرات ومعارف ولكن تحرص باستمرار علي مد أعضائها بالتدريب والتثقيف اللازمين لمواكبة كافة التطورات في مختلف المجالات، فضلًا عن عمليات التقييم المستمر للأعضاء

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان "3 سنوات من الحلم" يرصد مشوار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من التأسيس للتمكين، وكيف استطاعت التنسيقية أن تصبح رقما في معادلة صنع القرار في مصر، وكيف يتم إدارة العمل داخلها رغم تنوع التيارات السياسية، وكيف يتم الاستفادة من التنوع لمصلحة الوطن.

ونشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أغنية تحت عنوان: "كيان جديد"، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وجاءت كلمات الأغنية: "احنا كيان مفهوم جديد.. شباب قلوبها من حديد.. عشق بلدها دم ماشي في الوريد".

النائبة رشا فايز كليب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين دكتور السيد القصير وزير الزراعة آفات ثمار البلح واحة سيوة استصلاح الأراضي

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