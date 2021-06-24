الخميس 24 يونيو 2021
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محافظات

محافظ دمياط تتابع عملية البحث عن صياد مفقود

الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، البحث عن صياد مفقود في البحر المتوسط، بالقرب من سواحل دمياط، عقب اصطدام مركب تجاري بقارب صيد تابع لأحد الصيادين بمركز البرلس، حيث تم التواصل بالمتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ.

 

وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن هناك جهود تجريها الجهات المعنية للبحث عن الصياد، والاطمئنان على باقي الصيادين الذي جرى إنقاذهم، بعد غرق قارب الصيد الذي كانوا يعملون عليه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

 

وأكد المتحدث الرسمي للمحافظة أن محافظ كفر الشيخ اطمأن، خلال اتصاله مع محافظ دمياط، على الحالة الصحية للصيادين الـ7 الذين جرى إنقاذهم، حيث أكدت الدكتورة منال عوض ميخائيل ، محافظ دمياط، أنهم في حالة صحية جيدة، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، داخل مستشفى دمياط.

 

وأعلن أبناء مدينة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، عن غرق قارب صيد في مياه البحر المتوسط، بالقرب من سواحل دمياط، نتيجة اصطدام سفينة تجارية به، وتم إنقاذ 7 أشخاص من بين 8 صيادين كانوا على متن القارب الغارق، فيما تتواصل أعمال البحث عن الصياد المفقود.

 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في البرلس، منشورات تفيد غرق مركب بعد اصطدام سفينة به، وجرى إنقاذ الصيادين الذين كانوا على متنه، باستثناء أحدهم، وتجري حالياً أعمال البحث عنه.

 

وأكد محمود علي، صياد، أن المركب يملكها الحاج عيد قمر الدخاخني، وأنه كان في طريقه إلى إحدى الدول في رحلة صيد، وتعرض للحادث أمام سواحل دمياط، على بعد 24 ميل بحري أثناء توقفه في البحر المتوسط.

 

وأوضح أن مركب آخر، تصادف تواجده في موقع الحادث، تمكن من إنقاذ 7 أفراد من طاقم المركب، بينما مازال صياد آخر يُدعى "حمدينو قمر الدخاخني"، ابن صاحب المركب مفقوداً، مضيفا أنه تم نقل طاقم المركب إلى أحد المستشفيات بمحافظة دمياط، وهم في حالة صحية جيدة، مؤكداً ان مجموعة من أهالي المدينة توجهوا إلى دمياط لمعرفة التفاصيل، ومناشدة الجهات المختصة بالبحث عن "حمدينو" في دمياط والسواحل.

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