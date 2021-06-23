الأربعاء 23 يونيو 2021
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حوادث

وزير الداخلية يستقبل وفدًا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان (فيديو)

وزير الداخلية ووفد
وزير الداخلية ووفد أعضاء لجنة الدفاع والأمن

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، فيديو استقبال وزير الداخلية محمود توفيق، وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وذلك فى إطار تفعيل وتعزيز مسارات التعاون.

فى بداية اللقاء رحب وزير الداخلية بأعضاء اللجنة ، مؤكداً حرص الوزارة على توطيد  التعاون المستمر من منطلق إستراتيجية الوزارة الثابتة نحو التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة بما يخدم مستهدفات السياسة الأمنية المعاصرة.
 

واستعرض الوزير جانباً من الاستراتيجية الأمنية ، والتى تتسم بأنها محددة الرؤى مكتملة الأهداف للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ، من خلال تحقيق الإنضباط فى الشارع المصرى ، فضلاً عن المواجهة الحاسمة للجريمة بمختلف أشكالها وأنماطها وتوجية الحملات الأمنية بصفة مستمرة لإستهداف البؤر الإجرامية ، وسرعة ضبط العناصر الإجرامية ، إعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية المتطورة، إلى جانب تطوير وتحديث آليات العمل داخل كافة القطاعات الأمنية

كما أكد أن ما يقدمه رجال الشرطة الساهرون على أمن الوطن من عطاء مخلص ومتواصل ، يعكس إيمانهم برسالتهم السامية فى الحفاظ على أمن الوطن وإستقراره ، معرباً عن ثقته فى إدراك رجال الشرطة لحجم المسئولية تجاه الوطن وقدراتهم على مواجهة كافة التحديات ، وأنهم يبذلون فى سبيل ذلك جهود وتضحيات غالية .

وأعرب محمود توفيق وزير الداخلية، عن تطلع الوزارة لمزيد من التعاون والتواصل مع المؤسسة التشريعية “مجلس النواب”، بما يلبى طموحات الشعب المصرى فى جنى ثمار التنمية والإزدهار .


وأكد أعضاء اللجنة بمجلس النواب حرصهم على دعم أطر التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية خلال المرحلة القادمة ، بما يعزز الجهود والتضحيات المخلصة التى يبذلها رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن والتى هى محل تقدير من الشعب المصرى ، معربين عن تطلعهم لإستمرار تبادل الرؤى بين الجانبين ، بما ينعكس على مصلحة خدمة قضايا الوطن والمواطن.

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