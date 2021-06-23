الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير تعليم الفيوم يتابع فعاليات مشروع تطوير عدد من مدارس إدارة سنورس

مدير تعليم الفيوم
مدير تعليم الفيوم يتابع فعاليات دمج التكنولوجيا

تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم فعاليات مشروع تطوير عدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية (مدرسة أبو سعاد الإعدادية - مدرسة عبدالسلام كريم للتعليم الأساسي - مدرسة منشأة كريم الإبتدائية)، حيث تابع تدريب دمج التكنولوجيا بمدرسة أبوسعاد الإعدادية ، بحضور محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وعماد منصور مدير عام الإدارة المركزية لتسرب التعليم وفاطمة محمود مدير عام المشاركة المجتمعية بالوزارة وهشام أبوعوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والدكتور منتصر الشماع مدير إدارة سنورس التعليمية ورجب وهبة مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، ومحمد إبراهيم وغادة عطية بإدارة المشاركة المجتمعية بالوزارة والعلاقات العامة بالمديرية وإدارة سنورس التعليمية.

يستهدف البرنامج التدريبي 70 من معلمي وموجهي إدارة سنورس التعليمية، يتم تدريبهم على مهارات دمج التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وتنفيذ تدريبات التكنولوجيا المتخصصة للمعلمين المستهدفين بالمشروع في المواد الأساسية (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات) تحت إشراف وتدريب نخبة من مدربي دمج التكنولوجيا بالمديرية وإدارة سنورس التعليمية.

أشار وكيل الوزارة أن فعاليات التدريب بدأت يوم الأحد الموافق 20 يونيو وتنتهي الخميس الموافق 24 يونيو 2021م، كما أشاد بالمستوى المتميز للبرنامج التدريبي.

وقدم وكيل الوزارة رسالة شكر لمؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المشروع وقيادات الوزارة وإدارة المشاركة المجتمعية بالوزارة والمديرية وإدارة الشئون التنفيذية بالمديرية وإدارة سنورس التعليمية ومدرسة أبوسعاد الإعدادية  على التنظيم الجيد للبرامج التدريبية والمشاركة في فعاليات تنفيذ جميع أنشطة المشروع والتى تهدف إلى تنمية مهارات المعلمين والطلاب.

مدير تعليم الفيوم يتابع فعاليات دمج التكنولوجيا

مدير تعليم الفيوم يتابع فعاليات دمج التكنولوجيا
مدير تعليم الفيوم يتابع فعاليات دمج التكنولوجيا
مدير تعليم الفيوم يتابع فعاليات دمج التكنولوجيا
مدير تعليم الفيوم يتابع فعاليات دمج التكنولوجيا
مدير تعليم الفيوم يتابع فعاليات دمج التكنولوجيا
مدير تعليم الفيوم يتابع فعاليات دمج التكنولوجيا
مدير تعليم الفيوم يتابع فعاليات دمج التكنولوجيا
مدير تعليم الفيوم يتابع فعاليات دمج التكنولوجيا
مدير تعليم الفيوم يتابع دمج التكنولوجيا بمدرسة أبوسعاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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