«اتحاد المقاولين»: طرح مناقتصان لتنفيذ أعمال الصيانة والطرق ببنى سويف الجديدة

يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة، في أعمال الصيانة وأعمال الطرق والكباري، وذلك لتنفيذ مناقصتان ذات فئة التصنيف الثالثة لأعمال الصيانة والرابعة الطرق، حيث تنص المناقصة الأولى على تنفيذ أعمال الصيانة محطة رفع الصرف الصحي رقم "2" وخط الطرد 900 مملي بمدينة بني سويف الجديدة إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

شروط المناقصة الأولى أعمال الصيانة

وأوضح اتحاد المقاولين، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة بقمة 50000 جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، كما ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021 بمقر الجهاز، لافتًا إلى أن تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو بمقر الجهاز.



وأشار اتحاد المقاولين إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف الفنية المالية بوقت لاحق حيث تخضع هذة المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.

تفاصيل المناقصة الثانية أعمال الطرق

وأعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، عن تنفيذ عملية تنفيذ طرق مرحلة عن طرح عملية تنفيذ طرق مرحلة ثانية طبقة أساس وطبقة إسفلتية وبردورات وأرصفة للجز الوسطي فقط لمنطقة قطع الأراضي المميزة بامتداد مركز مدينة بني سويف الجديدة.

شروط المناقصة الثانية

ونوه اتحاد المقاولين إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 499 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأكد اتحاد المقاولين أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 250000 جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء، وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو المقبل.

يذكر أن مدينة بني سويف الجديدة تعد إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات الجديدة وتتميز بإنشاء العديد من المشروعات المختلفة منها الإسكان الفاخر والإسكان المتوسط، بالإضافة إلى تنفيذ ثاني أكبر مشروع محطة كهرباء على مستوى العالم ومحطة مياه ومدينة للملاهي والعديد من الخدمات.