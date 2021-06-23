الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد 13 شهرا.. محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمود عيد مساعد مدير الأمن، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية وأعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع وجه المحافظ التهنئة للأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس، خاصة أن هذا الاجتماع هو الأول بعد مرور ١٣ شهرا على عقد آخر اجتماع للمجلس بشكل حضوري، حيث كان يتم عقد الاجتماعات خلال تلك المدة بالتمرير دون الحضور خلال جائحة كورونا.

وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات منها التصديق على الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية العامرية – المحلة الكبرى لإقامة مدرســة ابتدائي، الموافقة على إقامة 9 محطات تقوية للتليفـون المحمول على عقارات مخالفة بنطاق المحافظة.

كما تم الموافقة بشأن تبرع المواطنة وفاء محمد على خطاب  بمساحة 1 قيراط بناحية جناج مركز بسيون لتوسعة معهد جناج الإعـدادي الأزهري للفتيات، وكذلك الموافقة على إطلاق اسم الطبيب سامي عبد الجواد متولي سلامة على مستشفى السنطة المركزي تكريماً له وتقديراً لتضحياته الغالية .

وفي ذات السياق تم الموافقة على توفير نقطة وسيطة لتجميع القمامة بجانب مصنع تدوير القمامة التابع بالمحلة الكبرى لإجراء أعمال توسعات وتطوير المصنع وكذلك الموافقة على قبول تبرع (6) قطع أراضي بدائرة مركز ومدينة زفتى لإقامة مشاريع نفع عام عليها. 

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة الغربية وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات

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وائل لطفي

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