بعد 13 شهرا.. محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة
ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمود عيد مساعد مدير الأمن، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية وأعضاء المجلس.
وفي بداية الاجتماع وجه المحافظ التهنئة للأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس، خاصة أن هذا الاجتماع هو الأول بعد مرور ١٣ شهرا على عقد آخر اجتماع للمجلس بشكل حضوري، حيث كان يتم عقد الاجتماعات خلال تلك المدة بالتمرير دون الحضور خلال جائحة كورونا.
وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات منها التصديق على الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية العامرية – المحلة الكبرى لإقامة مدرســة ابتدائي، الموافقة على إقامة 9 محطات تقوية للتليفـون المحمول على عقارات مخالفة بنطاق المحافظة.
كما تم الموافقة بشأن تبرع المواطنة وفاء محمد على خطاب بمساحة 1 قيراط بناحية جناج مركز بسيون لتوسعة معهد جناج الإعـدادي الأزهري للفتيات، وكذلك الموافقة على إطلاق اسم الطبيب سامي عبد الجواد متولي سلامة على مستشفى السنطة المركزي تكريماً له وتقديراً لتضحياته الغالية .
وفي ذات السياق تم الموافقة على توفير نقطة وسيطة لتجميع القمامة بجانب مصنع تدوير القمامة التابع بالمحلة الكبرى لإجراء أعمال توسعات وتطوير المصنع وكذلك الموافقة على قبول تبرع (6) قطع أراضي بدائرة مركز ومدينة زفتى لإقامة مشاريع نفع عام عليها.