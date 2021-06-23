وصول سيارات محملة بالمحولات الكهربائية إلى أسيوط

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سيارات محملة بالمحولات الكهربائية أمام ديوان عام المحافظة تمهيداً لتوزيعها على عدد من القرى التابعة لـ 11 ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير مستوى معيشي كريم ولائق للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.



جاء ذلك بحضور اللواء مهندس فوزي ابراهيم رئيس مجلس إدارة شركة بنها التابعة لوزارة الانتاج الحربي، والمهندس محمد خليل مدير المشروع، والمهندس أسامة عبدالله مسئول بشركة ايجيماك، وخالد البنا من وزارة الانتاج الحربي ، والمهندس بهاء ناجح عن شركة ايجيماك وعلى البارودي مسئول بإحدى شركات الانتاج الحربي.



بدأت الفعاليات اليوم بتفقد المحافظ لشاحنات المحملة بالمحولات الكهربائية أمام الديوان العام ثم استمع إلى شرح من مسئولي وزارة الانتاج الحربي وشركة ايجيماك وقدرات كل محول وخطة توزيعها وما تم توزيعه وتركيبه من محولات وكابلات وأعمدة خلال الفترة الماضية على القرى الأكثر احتياجاً والمندرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري والتي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وأوضح المحافظ أنه تم توريد 233 محول كهربائي بقدرات تتراوح بين (300 كيلواوات : 1000 كيلو وات) تم توزيعها على 11 مركز على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية 208 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية، مشيداً بجهود الدولة بقيادة الرئيس السيسي في تطوير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والمساهمة بشكل واضح في توحيد وحشد جميع الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن البسيط عن طريق تنفيذ هذه المبادرة الطموحة وتحقيقها لإحداث تغيير فعلي على أرض الواقع.

ولفت إلى تكليفه لقيادات ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل بهذه المشروعات أولا بأول ومتابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية للوقوف على مراحل التنفيذ وفقاً للخطة الزمنية والاشتراطات والمواصفات المحددة وتذليل أي عقبات قد تحول دون إتمام تنفيذ الخطة الطموحة التي تهدف المبادرة الرئاسية، مؤكداً تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة إمكانات المحافظة وتذليل العقبات أمام تنفيذ كافة المشروعات التي من المقرر تنفيذها.

ووجه المحافظ الشكر لمسئولي شركة بنها بوزارة الانتاج الحربي وشركة ايجيماك على جهودهم في توريد الأعمال الكهربائية من محولات وأعمدة وغيرها ورفع معدلات الأداء وجودة الأعمال التي يجري تنفيذها وحثهم على المتابعة المستمرة للأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية، مضيفاً أن العمل جاري على قدم وساق في القطاعات (الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف والشباب والرياضة وقطاعات الخدمات) لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع موزعة على مراكز وقرى المحافظة وسيتم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لتصل إلى تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية وتحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك الأماكن.

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