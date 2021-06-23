تكريم 498 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية بقنا

قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تكريم 498 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية.

وقال وكيل الوزارة إنه سيتم تكريم كل الحاصلين على الدرجة النهائية وهى ٢٨٠ درجة في الشهادة الاعدادية، الخميس المقبل، تقديرا لتميزهم والذين لم يتم الإعلان عنهم ضمن العشرة الأوائل نظرا لعامل السن.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 83.57% في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح محافظ قنا أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 51109 طالبًا وطالبة حضر منهم 50028 وحقق النجاح 41809 طالب بنسبة نجاح بلغت 83.57%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 2003 طالبًا وطالبة وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1734 وعدد من حققوا النجاح 1407 بنسبة نجاح بلغت81.14 %.