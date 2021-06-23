الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

موقع حريق مبنى أرشيف
موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عمليات السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى الغرف بمبنى أرشيف مجلس الدولة الكائن بشارع أحمد نسيم بحي جنوب الجيزة، للوقوف على عمليات الإطفاء ولضمان عدم تأثيره على أي منشأة مجاورة حفاظا على السلامة العامة.
وأكد المحافظ أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بنحو ٦ سيارات إطفاء من خلال قوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات. 
رافق المحافظ خلال متابعته لأعمال الإطفاء اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورئيس حي جنوب وعدد من القيادات الأمنية.

 

موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة
موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة
موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة
موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

 

 

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