الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حريق مبنى أرشيف
حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

كشفت التحريات الأولية، في حريق بمبنى أرشيف تابع لمجلس الدولة بمنطقة الدقي، عن أن المبنى على مساحة 500 متر، مكون من بدروم وأرضي وأول مرتفع، فضلًا عن "ردود" جانبية بمساحة 500 متر، ويرجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربى بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.

وتبين أن النيران التهمت المستندات والأوراق الواقعة بجميع الطوابق، فضلًا عن تلك التي تحيط المبنى، الأمر الذي دفع قوات الحماية المدنية بالجيزة للاستعانة بتعزيزات إضافية للسيطرة على الحريق.

كشفت المعاينة الأولية، عن التهام النيران الطابقين الأرضي والأول، حيث امتدت النيران بسرعة كبيرة لوجود كميات من الأوراق وما زالت عمليات الإطفاء مستمرة، حيث تمت الاستعانة بسيارة إطفاء أخرى ليصل العدد إلى ٦ سيارات إطفاء.

وانتقل اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى مسرح حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة لمتابعة عمليات إطفاء الحريق.

وتحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بجوار السفارة السعودية بشارع أحمد نسيم بالجيزة، وانتقل عدد من سيارات الإطفاء التابعة لإدارة قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحاولة السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى الجيزة، وتبين أنه مبنى تابع لمجلس الدولة، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده تمهيدًا للسيطرة عليه.

وأشارت مصادر إلى أن الحريق لا علاقة له بمبنى مجلس الدولة بالدقي، وإنما نشب بمبنى أرشيف ومخزن تابع للمجلس بدائرة قسم شرطة الجيزة بشارع أحمد نسيم.

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