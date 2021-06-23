الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

صرح اللواء بحرى وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، بأن الميناء استقبل اليوم الأربعاء، 19 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19094 طن تشمل 885 طن رمل و1584 طن صاج و10500 طن يوريا و3125 طن فوسفات و3000 طن صويا.
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24848 طن تشمل: 1193 طن خشب زان و2600 طن كلوريد ايثلين و2457 طن كمر حديد و1598 طن خرده و17000 طن حبيبات حرق أفران صب.
بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وبطاطا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( بصل وثوم وكراويه وريحان وفول ) وفواكه ( برتقال وعنب وبلح وفراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وايطاليا واسبانيا وسنغافورة وانجلترا وأمريكا واسبانيا والمانيا ومالطا وهولندا والصين.
بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 50 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1918 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 39399 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21775 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4393 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 39399 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21775 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4393 شاحنة.

تحفظت القوات المختصة على سفينة تحمل علم سيراليون، صدمت مركب صيد مصرى تابع لأسطول صيد كفر الشيخ وذلك بالقرب من سواحل دمياط .

ويجرى رجال الإنقاذ من هيئة ميناء دمياط، محاولة انتشال جثة أحد الصيادين الموجودين على متن مركب الصيد، والتى مازالت مفقودة حتى الآن.

وكانت مركب صيد تدعى "استبرق"، تصادف مرورها بالقرب من المركب الغرق قامت بإنقاذ الصيادين ونقلهم إلى ميناء دمياط، وجارى تحرير محضر بالواقعة، لمعرفة أسباب الواقعة وملابساتها.

ميناء دمياط دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط حاويات وبضائع عامة

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