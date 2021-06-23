الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع ربة منزل فى ظروف غامضة بإحدى قرى المنيا

مصرع ربة منزل
مصرع ربة منزل

لقيت ربة منزل مصرعها في ظروف غامضة بقرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وتم نقل جثتها لمشرحة مستشفى ملوي العام في محاولة من ذويها أن الوفاة حدثت بصورة طبيعية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بتلقيه إخطارا من العميد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفي ملوي العام بوصول “نادية. م. م” 19 سنه ربة منزل ومقيمة بقرية بني خالد التابعة للمركز جثة هامدة وبسؤال زوجها وعدد من أفراد أسرتها أفادوا بأن الوفاة حدثت بصورة مفاجئة وبالكشف المبدئي تبين وجود آثار لخنق حول رقبتها وأن هناك أشتباها في وفاتها.

على الفور انتقل فريق من البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا حيث أكد مفتش الصحة بعد توقيع الفحص الظاهري علي الجثة وجود شبهة جنائية وراء الوفاة وذلك بعد اكتشاف علامات لآثار خنق حول رقبة المجني عليها.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي نيابة مركز ملوي تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، حيث قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة وتوقيتها وإذا كان هناك شبهة جنائية وراء الوفاة من عدمه. 

كما كلفت النيابة أجهزة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حيث قامت أجهزة البحث بتوسيع دائرة الاشتباه بكل من له صلة بالمجني عليها، حيث تم سماع أقوال الزوج وتجري الآن سماع أقوال عدد من أفراد ذوي المجني عليها في محاولة لكشف غموض الواقعة.

المنيا مصرع ربة منزل خنقا ظروف غامضة قرية بني خالد مركز ملوي اللواء محمود خليل

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وائل لطفي

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