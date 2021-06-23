محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعددًا من أعضاء اللجنة، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة، وسيد قاسم عضو مجلس النواب بالمحافظة، وذلك في إطار سعي المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين لتخفيض أسعار ورش الحرفيين، حيث تمت مناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه نقل الورش إلى منطقة الحرفيين بالمدينة، وشكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة لتلك الورش.



ومن ناحيته، وجه وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بمجهوداته على أرض المحافظة، والسعي دائما لتذليل كافة العقبات التي تواجه الموطنين، مؤكدًا أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ستبذل قصاري جهدها لحل مشكلة ورش الحرفيين، والعمل على تخفيض أسعارها للتخفيف على الموطنين.



وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تسعى إلى نقل جميع الورش بمختلف الشوارع السكنية بالغردقة إلى منطقة الحرفيين في أسرع وقت ممكن، مما يساهم في تكوين مجتمع خدمي متكامل والقضاء على الضوضاء والتلوث بالمدينة.



وعقب اللقاء قام المحافظ وأعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بتفقد منطقة الحرفيين بالمدينة، حيث أشاد وكيل اللجنة بجهود إنشاء المحلات والورش بالمنطقة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسعى إلى حل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المواطنين وأصحاب الورش بالغردقة حتى يتم نقل جميع الورش بالمدينة إلى منطقة الحرفيين في القريب العاجل.



يذكر أن مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وتقام على مساحة 60 فدانا، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه؛ وتضمنت عدد 16 كافتيريا مخصص بكل كافتريا جزء خاص بالعائلات.



ويوجد 16 محلا تجاريا «سوبر ماركت» لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي قد يحتاجها أهالي المحافظة.