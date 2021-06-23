الأربعاء 23 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر يستقبل أعضاء لجنة الشئون الدينية

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعددًا من أعضاء اللجنة، وذلك بحضور اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة، وسيد قاسم عضو مجلس النواب بالمحافظة، وذلك في إطار سعي المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين لتخفيض أسعار ورش الحرفيين، حيث تمت مناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه نقل الورش إلى منطقة الحرفيين بالمدينة، وشكاوى المواطنين من الأسعار المرتفعة لتلك الورش.

ومن ناحيته، وجه وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بمجهوداته على أرض المحافظة، والسعي دائما لتذليل كافة العقبات التي تواجه الموطنين، مؤكدًا أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ستبذل قصاري جهدها لحل مشكلة ورش الحرفيين، والعمل على تخفيض أسعارها للتخفيف على الموطنين.


وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تسعى إلى نقل جميع الورش بمختلف الشوارع السكنية بالغردقة إلى منطقة الحرفيين في أسرع وقت ممكن، مما يساهم في تكوين مجتمع خدمي متكامل والقضاء على الضوضاء والتلوث بالمدينة.


وعقب اللقاء قام المحافظ وأعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب بتفقد منطقة الحرفيين بالمدينة، حيث أشاد وكيل اللجنة بجهود إنشاء المحلات والورش بالمنطقة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستسعى إلى حل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المواطنين وأصحاب الورش بالغردقة حتى يتم نقل جميع الورش بالمدينة إلى منطقة الحرفيين في القريب العاجل.


يذكر أن مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وتقام على مساحة 60 فدانا، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه؛ وتضمنت عدد 16 كافتيريا مخصص بكل كافتريا جزء خاص بالعائلات.


ويوجد 16 محلا تجاريا «سوبر ماركت» لتقديم الخدمات للمنطقة، كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي قد يحتاجها أهالي المحافظة.

البحر الاحمر مجلس النواب ورش الحرفيين ارتفاع الأسعار المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

إخماد حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بـ 16 سيارة إطفاء ولانش

تجار الأزمات.. «الدستور» تكشف شبكة تزوير شهادات الحصول على لقاح «كورونا»

لرفضه تسليم ميراث أقاربه.. تأييد حبس مجدى عبدالغنى سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو

كامل الوزير: سأستعين بشركات أجنبية لإدارة وتشغيل «السكة الحديد» في هذه الحالة

قرار جمهورى بتعيينات فى ديوان وزارة الخارجية وسفراء بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس