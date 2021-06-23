المملكة المتحدة تسجل أعلى عدد للإصابات بكورونا خلال 5 أشهر

قفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة اليوم بمقدار 16135.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ارتفاع الإصابات اليوم هو أعلى عدد من الحالات اليومية منذ 6 فبراير عندما تم الإبلاغ عن 18262 حالة، كما أنه أعلى من رقم الأمس البالغ 11625.

وأكدت الصحيفة أنه تم تلقيح 75 مليون مواطن في بريطانيا، تلقى منهم 31 مليون شخص جرعتين اللقاح.

ويأتي اللقاح وسط مخاوف من سرعة انتشار فيروس دلتا الهندي الجديد الذي يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال من الطفرة الأصلية.

من جانبه، قال الدكتور أندرو لي ، المسئول عن ادارة فيروس كورونا في Public Health England: "PHE: لدينا تدابير تحكم إضافية مطبقة لأسابيع حيث تم اكتشاف حالات متغير Delta مع K417N (AY.1) بما في ذلك تتبع الاتصال المحسن والاختبار السريع والعزل.

وأضاف "تم تحديد إجمالي 41 حالة في بريطانيا وسيضمن التحقيق النشط للحالات والتجمعات أن تظل استجابتنا الصحية العامة سريعة ومتناسبة".

وتابع “ستستمر PHE في مراقبة وتقييم جميع التغييرات في الفيروس عن كثب عند ظهورها بشكل طبيعي ، نظرًا للعدد الكبير الإجمالي لحالات كورةنا على مستوى العالم”.

الجدير بالذكر أنه تم العثور على فيروس دلتا في تسع دول أخرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرتغال وسويسرا واليابان وبولندا ونيبال وروسيا والصين.