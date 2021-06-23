رئيس الوزراء الفلسطينى يشيد بالدعم الألمانى المستمر لبلاده على الأصعدة كافة

أشاد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم الأربعاء، بالدعم الألمانى المستمر لفلسطين على الأصعدة كافة.

جاءت تصريحات أشتية خلال استقباله في مكتبه بمدينة رام الله، ممثل جمهورية ألمانيا لدى دولة فلسطين كريستيان كلاجس، وتوديعه لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، متمنيا له التوفيق في حياته العملية والشخصية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وثمن أشتية بجهود كلاجس في تعزيز أواصر التعاون بين فلسطين وألمانيا، وبالدعم الألماني المستمر لفلسطين على جميع الأصعدة من منطلق إيمان ألمانيا بقيم العدالة والسلام.