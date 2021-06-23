الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيادة أعداد الفرق الصحية بمطار رفيق الحريري لمعالجة أزمة الازدحام

لبنان
لبنان

طلب رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الازدحام الشديد الذي يشهده مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت في قاعة وصول المسافرين؛ لإجراء فحوصات (PCR) الضرورية للقادمين من الخارج.
 

وشدد عون- في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع وزير الصحة العامة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن- على ضرورة زيادة أعداد الفرق الصحية التي يتولى أفرادها إجراء الفحوصات، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بفرق إضافية لتفادي انتظار القادمين إلى المطار خصوصًا في أوقات الذروة.
 

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وزير الصحة الحريرى منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الرئيس اللبناني الصحة العالمية شرق المتوسط ميشال عون

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