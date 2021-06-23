«زايد للكتاب» تنظم حلقة نقاشية افتراضية حول «تراث الاستعلاء».. الأحد

تنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب بالتعاون مع مركز اللغة العربية بأبوظبي ومؤسسة بحر الثقافة بالإمارات، الأحد ٢٧ يونيو الساعة ٨ مساء بتوقيت الإمارات الحلقة النقاشية الافتراضية حول كتاب "تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني" للدكتور سعيد المصري المستشار الثقافي لوزارة الثقافة، ويديرها دكتور محمد حسن عبد الحافظ.

وكان الدكتور سعيد المصري قد فاز في جائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع التنمية وبناء الدولة 2021، عن "كتابه "تراث الاستعلاء بين الفولكلور والمجال الديني"، الصادر عن دار بتانة للنشر والتوزيع في العام 2019.

يجمع الكتاب في فصوله السبعة بين الدراسة النظرية والبحث الميداني وهو ينتمي لحقل الأنثروبولوجيا الثقافية، وبين الدين والموروث الشعبي. يتوقف الكتاب عند مسألة فكرية ذات تجليات مجتمعية هي مسالة الاستعلاء. كما يبرز مظاهر التمييز الثقافي في التراث الشعبي المصري، والصور النمطية للتباينات الاجتماعية والعمرية والجغرافية والدينية والعرقية والجسدية، كما يمتاز الكتاب بالمنهجية والدقة العلمية والتناول المستقصي للظاهرة المدروسة.

يذكر أن الدكتور سعيد المصري هو مستشار وزير الثقافة لمتابعة تطوير المنظومة الثقافيّة، وأستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة. وهو عضو اللّجنة العليا لصياغة رؤية مصر في إستراتيجيّة التنمية المستدامة 2030. شغل سابقاً منصب الأمين العامّ للمجلس الأعلى للثقافة، ومساعد وزير الثقافة د. جابر عصفور إبّان تولّيه المنصب في يوليو 2014، وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمارات في العام 2003، وجامعة البحرين في العام 2004، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للدراسات الاجتماعيّة من العام 2006 ولغاية العام 2012. نال جائزة الأمم المتّحدة للتميّز في التنمية البشريّة عام 2013، والجائزة العربيّة للحفاظ على التراث عام 2014. له العديد من المؤلّفات في مجال الدراسات الثقافيّة والكتابات العلميّة.