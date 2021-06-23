«ذا صن»: ترامب يصر على رفض الاعتراف بنتيجة انتخابات 2020

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يرفض التنازل عن انتخابات عام 2020، وقال إن "العالم يراقب".

وجاءت تعليقات ترامب، الإثنين الماضي، بعد أيام من اعترافه على ما يبدو بأنه لم يفز في انتخابات نوفمبر.

وقال الرئيس السابق لشبكة أمريكية إنه لم يتنازل عن انتخابات 2020، متابعا: "لا، أنا لم أعترف بالهزيمة قط، الكلمة تنازل، وأنا لم أتنازل".

ولعدة أشهر، كرر ترامب مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن هناك تزويرًا واسع النطاق للناخبين، وأن الانتخابات "سُرقت" منه.

وقال: "كما تعلم، كنا معروفين دائمًا بانتخابات حرة ونزيهة. حسنًا، اتضح أنهم لم يكونوا أحرارًا ولم يكونوا نزيهين والعالم يراقب".

ولم يقدم ترامب إجابة واضحة حول ما إذا كان سيرشح نفسه لمنصب رئيس مجلس النواب في عام 2022 وسط تكهنات متزايدة، وفقًا لتقارير مجلة واشنطن إجزامينر.

وطالب عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين، ومنهم النائبة مارجوري تايلور جرين ترامب، بالترشح لمجلس النواب.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الجمهوريين يضغطون حتى يحل ترامب محل نانسي بيلوسي في منصب رئيس مجلس النواب، وبالتالي التمكن من عزل الرئيس الحالي جو بايدن.

من المتوقع أن يدعم الرئيس السابق المرشحين المؤيدين له الذين يترشحون للكونجرس، حيث يحاول الحزب الجمهوري استعادة كل من مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات منتصف المدة لعام 2022.

ومع ذلك، كشف استطلاع سريع نُشر يوم الإثنين أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس يتفوق حاليًا على ترامب بنسبة موافقة الحزب الجمهوري بنسبة 74 بالمائة.

وتم إجراء الاستطلاع في قمة المحافظين الغربيين في دنفر خلال عطلة نهاية الأسبوع مع 371 شخصًا شملهم الاستطلاع.

وصوت إجمالي 275 لصالح ديسانتيس، بينما حصل ترامب على 265 صوتًا.

وفي الأسبوع الماضي، بدا أن ترامب اعترف بالهزيمة لأول مرة خلال مقابلة مع شون هانيتي من قناة فوكس نيوز.

وقال ترامب: "كان من المفترض أن نفوز بسهولة، 64 مليون صوت (في عام 2016)، حصلنا على 75 مليون صوت (في عام 2020) ولم نفز، لكن دعونا نرى ما سيحدث بشأن ذلك."

وسيعقد الرئيس السابق مسيرات في ولايتي أوهايو وفلوريدا، التي كانت أرض المعركة خلال الأسبوعين المقبلين.

وسيذهب إلى كليفلاند يوم السبت، 26 يونيو، يليه حدث MAGA في تامبا، فلوريدا في 3 يوليو.

ومن المقرر أن يظهر ترامب إلى جانب ماكس ميلر - المرشح الذي يتحدى النائب أنطوني جونزاليس في الولاية.