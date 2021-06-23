«تنسيقية الأحزاب» تحتفل باليوم العالمي للخدمة (فيديوجراف)

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديو توضيحي "فيديو جراف" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة في كافة أرجاء العالم.

وأوضحت التنسيقية أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي احتفاءً بالقيمة الإنسانية المنوطة بالخدمة العامة للمجتمعات.

وتحتفل الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 23 يونيو من كل عام باليوم العالمي للخدمة العامة.

وتقول المنظمة بمناسبة الاحتفال أن العقد الماضي أحدث ثورة رقمية غيرت الطريقة التي نعيش ونعمل بها، وأدت الابتكارات القائمة على التكنولوجيا والبيانات إلى زيادة وتيرة حياتنا اليومية، وتجد الحكومات نفسها تحت ضغوط الموارد وزيادة المطالب العامة، وعليها أن تفعل أكثر من ذلك بكثير، بموارد أقل.

وكانت جائحة كورونا “كوفيد-19" أحدثت في عام 2020 مضاعفًا للقوة لهذه الاتجاهات، حيث قدم العمل عن بعد في الحكومة، وتقديم الخدمات الرقمية، وفرق الخدمة الافتراضية، وحتى المحافظ الجديدة، وتحتاج كل دولة في العالم اليوم إلى إعادة التفكير في هيكل ونموذج تشغيل الخدمة المدنية مع دخولنا العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين.

وتقول المنظمة أن الحقبة التالية ستشهد تغييرات جوهرية في كيفية تعيين الموظفين العموميين وتدريبهم، وسنرى المزيد من التكنولوجيا يتم الاستفادة منها لاتخاذ قرارات أفضل ومراقبة الأداء وتقديم الخدمة، وستكون هناك حاجة للقطاع الخاص والمجتمع الأوسع للعب دور أكبر في جميع جوانب خلق القيمة العامة.

ويجب أن تكون الخدمة العامة المستقبلية أكثر مرونة، وذكية في التكنولوجيا، وقائمة على البيانات، ومتمحورة حول الإنسان، وهذه هي العناصر الأساسية لبناء الاستعداد للمستقبل، وضمان السياسات الشاملة والخدمات المستجيبة، للحد من عدم المساواة وزيادة الثقة في الحكومة.

وللاحتفال بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2021، ستستضيف إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حدثًا افتراضيًا مدته ساعة ونصف في 23 يونيو.