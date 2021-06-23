رئيس هيئة ميناء دمياط يجتمع مع ممثلي الشركات والتوكيلات

لبحث تنفيذ إجراءات الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)

عقد اللواء بحرى وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع ممثلي بمبنى رئاسة الهيئة مع الشركات والتوكيلات، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة و رؤساء الإدارات المركزية ومديرو الإدارات المختصة و ممثلين عن غرفة ملاحة دمياط والرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والتفتيش البحري وصوامع دمياط.

بدأ الاجتماع بكلمة اللواء بحرى "وليد عوض"، ووجه خلالها الشكر للحضور لما لمسه من تقديرهم للمسئولية تجاه الميناء والعمل بروح الفريق.

- متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الفنية ومتطلبات الأمن الصناعي

كما أكد ضرورة متابعة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الفنية ومتطلبات الأمن الصناعي والسلامة واستكمال شهادات الحماية المدنية لجميع مخازن الشركات والساحات والمعامل بالميناء، وسرعة تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بالانضمام الى منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) طبقا لتعليمات وزارة المالية وفى المواعيد المقررة .

كما قام ممثلو الشركات بطرح عدد من الموضوعات الأفكار، التي تساعد على حسن سير أعمالهم بالميناء ووعدهم رئيس الهيئة بدراستها وإبداء الرأي فيها.

وفى نهاية اللقاء ثمن ممثلو الشركات والتوكيلات اهتمام هيئة الميناء بالتواصل الدائم معهم باعتبارهم شركاء فى النجاح الذى وصل إليه ميناء دمياط، وقدموا الشكر على حرص الهيئة على عقد الاجتماعات الدورية بهم لطرح كل ما يهم المجتمع الملاحي بالميناء ، وذلك فى إطار حرص هيئة ميناء دمياط، على التواصل الدائم والمستمر مع الشركات والتوكيلات العاملة بالميناء.

وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط إلى الميناء دمياط استقبل، اليوم الأربعاء، 19 سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19094 طنا تشمل: 885 طن رمل و1584 طن صاج و10500 طن يوريا و 312 طن فوسفات و3000 طن صويا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24848 طنا، وبلغ عدد الحاويات الوارد 50 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1918 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 39399 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21775 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4393 شاحنة.



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