الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بـ 240 درجة

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 240 درجة كحد أدنى، لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام 2020-2021، وذلك بناء على مذكرة تقدمت بها وكيلة وزارة التربية والتعليم سهام يوسف بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

- 15 ألف متوقع التحاقهم بالصف الأول الثانوي

وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021 -2022 بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري، ليصبح العدد المتوقع التحاقه بالصف الأول الثانوي العام 15 ألفا و181 طالباً وطالبة، بإجمالي عدد فصول 330 فصلاً، والكثافة التى تناسبت مع هذا المجموع  46 طالبا وطالبة للفصل الواحد، حيث بلغت جملة المتقدمين للامتحان 50 ألفا و729، وإجمالي الناجحين 31 ألفا و886  طالباً وطالبة.

وفى سياق منفصل، زار محافظ بني سويف مقر لجنة النظام والمراقبة لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات الكنترول بالمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى يوسف عبد الهادي رئيس الكنترول، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف

وفقد المحافظ منظومة العمل بالكنترول الذي يعمل به نحو 600 مُصحًح وُمقدًري درجات معظمهم من أبناء المحافظة والباقي مغتربون من خارج بني سويف، مطمئنا منهم على سير منظومة العمل بالكنترول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من ارتداء الكمامات وترك مسافات بين العاملين بالكنترول، في ظل تداعيات  أزمة فيروس كورونا

وأشارت وكيل الوزارة إلى متابعة المحافظ المستمرة لسير منظومة العمل بالكنترول، الذي يشرف على أعمال تصحيح الامتحانات لعدد 32 ألف طالبا وطالبة من 3 محافظات هي (أسوان، الأقصر، المنيا)، وتشمل كنترول التعليم الفني بمدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم، والإدارة بالمدرسة الزخرفية، وتقدير الدرجات بالمدرسة الكهربية بمدينة بني سويف. 

بني سويف محافظة امتحانات وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية طلاب الشهادة الإعدادية

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