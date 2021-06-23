محافظ البحيرة يتفقد مشروع «عاداة» للثروة الحيوانية بسيدي غازي في كفر الدوار

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أهمية تضافر كافة الجهود لدعم الثروة الحيوانية وتنميتها، بهدف سد الفجوة الغذائية وزيادة إنتاج اللحوم والبروتين الحيواني وضبط أسعارها بالأسواق، وكذا تعظيم الموارد الذاتية من المشروعات الإنتاجية بالمحافظة والتوسع فيها وتنمية قدراتها الإنتاجية لزيادة العائد منها وتوفير فرص العمل للشباب .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ لمشروع "عاداة" للثروة الحيوانية بسيدي غازي بكفر الدوار، عصر اليوم، والتى تفقد خلالها عنابر التسمين والمحطات ، و تم رفع كفاءة محطة التسمين بروؤس ماشية مستورد بجانب الرؤوس القائمة ورفع كفاءة وتطوير مظلات محطات التربية لاستيعاب عدد كبير من الماشية ، وتم إنشاء خط إنتاج أعلاف لسد احتياجات الحيوانات من العلف.

- 3000 رأس الطاقة الاستيعابية لمحطات الإنتاج الحيواني

وأشار محافظ البحيرة أن المشروع شهد العديد من الخطوات لتطويره وتنميته للوصول للمشروع بالطاقة الاستيعابية لمحطات الإنتاج الحيواني لعدد 3000 رأس، مشيرا أن المشروع مقام على مساحة 650 فدان عبارة عن " 500 فدان أراضي زراعية يتم زراعتها بالمحاصيل الحقلية المتنوعة وتدخل فى صناعة الأعلاف اللازمة لتربية الحيوانات والتسمين – 150 فدان عنابر تضم 946 رأس ماشية تسمين وإنتاج ألبان "، ويعمل بالمشروع 57 عامل ما بين مشرفين ( زراعي - حيواني ) وأطباء بيطريين وعمال وسائقين ويحقق المشروع صافى أرباح تتجاوز 2 مليون جنية سنوياً .

كما تم إدخال زراعات جديدة مثل بنجر السكر والخرشوف والفول البلدي والمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والبرسيم ومحاصيل ذات عائد اقتصادي تخدم الإنتاج الحيواني حيث تم زراعة حوالى 7 أفدنة من نبات "البونيكام"، كما تم استغلال الآلات التي تم استلامها من مشروع المخلفات فى إدخال منظومة الزراعة الآلية بالمشروع .

رافق محافظ البحيرة خلال الجولة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقيادات المحافظة التنفيذية ووكلاء وزارة الزراعة والطب البيطري وأعضاء مجلس إدارة المشروع .

محافظ البحيرة