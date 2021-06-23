بقيمة 3.6 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يسلم شيكات تمويل لإقامة مشروعات تنموية

سلم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، شيكات لعددٍ من الشباب والسيدات كتمويل لإقامة مشروعات تنموية، فضلًا عن منحة للعمل بمبادرات محو الأمية، بقيمة 3 ملايين و623 ألف جنيه، مقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالفيوم، ضمن مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، والأستاذ رجب فاروق إمبابي مدير فرع هيئة محو الأمية بالفيوم، ورئيسي جمعيتي الطريق للتنمية بالفيوم، وتنمية المجتمع بتطون، وعدد من المستفيدين.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإنه تم خلال اللقاء تسليم جمعية الطريق للتنمية منحة بقيمة مليون جنيه، لتشغيل الشباب في مبادرات محو الأمية والتعليم ورفع الوعي بأربع قرى وتوابعها بمركز إطسا، وتشمل قرى" أبوجندير، وقلهانه، والغرق، والحجر"، حيث يسهم المشروع في توفير 63 فرصة عمل للشباب، وتشمل أنشطة المشروع فتح 40 فصلًا لمحو الأمية، وعقد ندوات توعوية عن أهمية التعليم والتوعية الصحية والبيئية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تسليم جمعية تنمية المجتمع بتطون التابعة لمركز إطسا قرض بقيمة 1.5 مليون جنية لدعم وتمكين 300 سيدة، بالإضافة إلى تسليم 6 شيكات لعدد من المستفدين لإقامة مشروعات، تمثلت في ورش نجارة، وتعبئة وتغليف مواد غذائية، وورش توريد وتركيب رخام، وسوبر ماركت، وسيارة نصف نقل بقيمة مليون و123 ألف جنيه.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الدولة تستهدف بناء الإنسان والعمران في آنٍ واحد، لافتًا إلى أنه لم يتوقف توجه الدولة لتطوير البنية التحتية الخدمية من طرق وكهرباء وصرف صحي فقط، بل امتد ليشمل توفير مشروعات تنموية للمواطن من أجل تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحويله من فرد مستهلك إلى فرد منتج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أهمية التشبيك بين مختلف القطاعات ووضع آلية متوازنة بين الإنتاج والتسويق.

من جهته، أشار رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات إلى أن مستهدف الجهاز بمحافظة الفيوم هذا العام مشروعات بقيمة 270 مليون جنية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 مليار جنيه حتى الآن على أرض المحافظة، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة حياة كريمة بمركزي إطسا يوسف الصديق، والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية بقيمة 6 ملايين جنيه، فضلًا عن 11 مليون جنيه مشروعات تنموية، إضافةً إلى 16 مليون جنيه مشروعات بنية تحتية.