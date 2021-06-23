بقيمة 3.6 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يسلم شيكات تمويل لإقامة مشروعات تنموية
سلم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، شيكات لعددٍ من الشباب والسيدات كتمويل لإقامة مشروعات تنموية، فضلًا عن منحة للعمل بمبادرات محو الأمية، بقيمة 3 ملايين و623 ألف جنيه، مقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالفيوم، ضمن مبادرة حياة كريمة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، والأستاذ رجب فاروق إمبابي مدير فرع هيئة محو الأمية بالفيوم، ورئيسي جمعيتي الطريق للتنمية بالفيوم، وتنمية المجتمع بتطون، وعدد من المستفيدين.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإنه تم خلال اللقاء تسليم جمعية الطريق للتنمية منحة بقيمة مليون جنيه، لتشغيل الشباب في مبادرات محو الأمية والتعليم ورفع الوعي بأربع قرى وتوابعها بمركز إطسا، وتشمل قرى" أبوجندير، وقلهانه، والغرق، والحجر"، حيث يسهم المشروع في توفير 63 فرصة عمل للشباب، وتشمل أنشطة المشروع فتح 40 فصلًا لمحو الأمية، وعقد ندوات توعوية عن أهمية التعليم والتوعية الصحية والبيئية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تسليم جمعية تنمية المجتمع بتطون التابعة لمركز إطسا قرض بقيمة 1.5 مليون جنية لدعم وتمكين 300 سيدة، بالإضافة إلى تسليم 6 شيكات لعدد من المستفدين لإقامة مشروعات، تمثلت في ورش نجارة، وتعبئة وتغليف مواد غذائية، وورش توريد وتركيب رخام، وسوبر ماركت، وسيارة نصف نقل بقيمة مليون و123 ألف جنيه.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن الدولة تستهدف بناء الإنسان والعمران في آنٍ واحد، لافتًا إلى أنه لم يتوقف توجه الدولة لتطوير البنية التحتية الخدمية من طرق وكهرباء وصرف صحي فقط، بل امتد ليشمل توفير مشروعات تنموية للمواطن من أجل تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحويله من فرد مستهلك إلى فرد منتج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أهمية التشبيك بين مختلف القطاعات ووضع آلية متوازنة بين الإنتاج والتسويق.
من جهته، أشار رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات إلى أن مستهدف الجهاز بمحافظة الفيوم هذا العام مشروعات بقيمة 270 مليون جنية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 مليار جنيه حتى الآن على أرض المحافظة، بالإضافة إلى المشاركة في مبادرة حياة كريمة بمركزي إطسا يوسف الصديق، والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية بقيمة 6 ملايين جنيه، فضلًا عن 11 مليون جنيه مشروعات تنموية، إضافةً إلى 16 مليون جنيه مشروعات بنية تحتية.