نائبة التنسيقية تحتفل باليوم الأولمبى العالمى بصور مشاركتها فى أولمبياد سابقة

احتفلت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبطلة مصر في الخماسي الحديث، وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، باليوم الأولمبي العالمي.

وقالت "مدني" على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يوم أولمبي سعيد على الجميع، ونشرت مع هذا التعليق صورا لها من مشاركتها في الأولمبياد السابقة.

وذكرت بطلة مصر في الخماسي الحديث أن أول احتفال باليوم الأولمبي الأول كان في 23 يونيو 1948 من 73 عامًا، وبعد 30 يومًا ستبدأ فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن النائبة آية مدني تقدمت باقتراح برغبة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن ازدواج طريق (الخارجة- الداخلة) بمحافظة الوادي الجديد لمنع الحوادث المتكررة التي تقع عليه.

وقالت "مدني" في اقتراحها إنه بالرغم من حيوية الطريق الذي يربط بين مركزي الداخلة والخارجة باعتباره المنفذ البري الوحيد الذي يربط بين أكبر مركزين في محافظة الوادي الجديد وينتقل عبره الأهالي ويمر عليه مئات من شاحنات النقل الثقيل، إلا أنه طريق فردي لا يتسع لأكثر من سيارتين، ولا يكاد يمر شهر واحد دون أن نشهد حوادث طرق مفجعة تقع على هذا الطريق.

وأضافت أنه لا يوجد أسرة في محافظة الوادي الجديد لم تفقد عزيز لديها على هذا الطريق كما أن العديد من الأرواح تزهق بصفة مستمرة ولم يتوقف نزيف الدم مطلقًا، والأهالي قلقون على أنفسهم وعلى أبنائهم طلاب الجامعات الذي يذهبون إلى دراستهم عبر هذا الطريق.

وطالبت عضو مجلس النواب في اقتراحها بأن يتم عمل بحث ودراسة لمدى إمكانية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لعمل مشروع لازدواج طريق الخارجة- الداخلة بمحافظة الوادي الجديد والذي يبلغ طولة 189 كم، وذلك لمنع الحوادث المتكررة التي تقع عليه.