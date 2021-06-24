الخميس 24 يونيو 2021
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منوعات

«انقذوا ياسين».. يعاني من «ضمور العضلات» وعلاجه بـ4.1 مليون جنيه

الطفل ياسين
الطفل ياسين

دشّن أهالي محافظة الإسماعيلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حملة للمطالبة بسرعة التدخل لعلاج الطفل ياسين وليد أحمد (6 أعوام) ويقيم في قرية «أبو خليفة» التابعة لمركز ومدينة القنطرة ويعاني من مرض ضمور العضلات.

يقول وليد أحمد والد الطفل وقلبه يعتصر حزناً على فلذة كبده «منذ سنة فوجئت أن الطفل يعاني من بطء في الحركة والمشي وذهبت إلى أحد الأطباء من متخصصي العظام والذي طالب بضرورة إجراء تحاليل cbk والذي كشف عن وجود ضمور بنسبة معينة ويجب عرضه على استشاري مخ وأعصاب لمعرفة العلاج وبعد التوجه والعرض على طبيب مخ وأعصاب وعمل الأشعة والتحاليل تبين إصابة ابني بـdooshan وهو ضمور في العضلات وأن طفلي سوف يسير على كرسي متحرك والأخطر هو إبلاغي الطبيب بأن من تطور مراحل هذا المرض أنه يصيب القلب في سن 18 عاماً تقريباً مما قد يؤثر على حياة الطفل بشكل كبير». 

وأضاف: «ذهبت أيضاً إلى مركز البحوث ومستشفى عين شمس وإجراء بعض الفحوصات والأشعة والتحاليل الجديدة وإرسالها لأحد مستشفيات ألمانيا وجاء الرد بأن الطفل يعاني من axon51 وهو مرض له علاج اسمه «ترانسلارنا اتالورين» والذي سيعود بحالة الطفل إلى الأفضل كما كان عليه خلال ثلاث سنوات، لكنه باهظ الثمن حيث يقدر ثمنه على حسب وزنه حالياً بـ4 ملايين و150 ألف جنيه وهو مبلغ من المستحيل عليّ تدبيره بنفسي حيث أعمل موظفاً بالقطاع العام وراتبي لا يكاد يكفي متطلبات الحياة اليومية لأسرتي حيث لدي من الأبناء شقيقتين لياسين أيضاً. 

واختتم حديثه قائلاً: «كل أمنيتي في الحياة أن أرى ابني كباقي الأطفال وأن يعود إلى حالته التي كان عليها من قبل وأطالب بمساعدتي في توفير علاج لابني على نفقة الدولة» 

 

رقم هاتف والد الطفل ياسين للمساعدة

01068239648

 

 

 

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