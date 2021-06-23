«المصريين الأحرار» يفتح مقراته للمواطنين لحل مشاكل التموين والتسجيل للقاح كورونا

يواصل حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، افتتاح مقراته بالمحافظات المختلفة لخدمة المواطنين في تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا.

كما يساهم الحزب بكافة مقراته العمل على تسهيل الإجراءات لخدمة المواطنين وحل مشاكل التموين من خلال موقع مصر الرقمية أو بالتواصل مع الجهات التنفيذية.

وفي ذات السياق يتابع المصريين الأحرار طلبات المواطنين في الحصول على الخدمات الطبيبة والعلاج علي نفقة الدولة والأمور المتعلقة بشكاوى المحليات.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، رابط موقع الوزارة لتسجيل لقاح فيروس كورونا بمصر، وناشدت المواطنين بضرورة الإسراع فيه التسجيل به للمساهمة في الحد من انتشار العدوى وتطعيم أكبر عدد من المواطنين، خاصة بعد الانتهاء من تطعيم كل الأطقم الطبية في مستشفيات الوزارة وكذلك المستشفيات الجامعية.

رابط موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح فيروس كورونا في مصر

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن رابط موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا سهل التعامل معه ويمكن للمواطنين الدخول عليه من هنا https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

وأكدت الوزارة أن الرابط ليس الطريقة الوحيدة للتسجيل على موقع لقاح كورونا، لافتة إلى تخصيص الوزارة أرقام ساخنة لها، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتخصيص وحدة صحية لها داخل كل مستشفى قامت بتجهيزها لاستقبال المواطنين ومساعدتهم في إدخال بيانتهم.

وفي سياق متصل أطلقت الحكومة المصرية موقع بوابة مصر الالكترونية لتختصر الوقت والمجهود لإنهاء عدد من المعاملات الحكومية من مكان واحد ، فمن الممكن أن توفر وقتك وجهدك وتحمي نفسك من عدوي فيروس كورونا والاستفادة من خدمات مصر الرقمية في دقائق معدودة دون الذهاب إلى مواقع تلك المؤسسات الحكومية.

تعد خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2020، والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرا، مشيرة إلى الخدمات تأتى توجد بها ويبلغ عددها 70 خدمة حكومية إلكترونية، وجاءت هذه المنصة تسهيلا عليهم لقضاء المعاملات الحكومية في وقت سريع.