مصطفى عبدالعزيز مستشارًا لرئيس «الوفد» للاتصال السياسى وإدارة الأزمات

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي مصطفى عبدالعزيز مستشارًا لرئيس الوفد للاتصال السياسي وإدارة الأزمات.

يذكر أن الكاتب الصحفي مصطفى عبدالعزيز بدأ حياته الصحفية بجريدة الوفد واستمر بها عدة سنوات بداية من محرر للشئون الأمنية وانتهاء بمستشار تحرير الجريدة.

وترأس تحرير صحف الحادثة والمحافظين والطريق، وأسس وترأس حزب المحافظين خلال الفترة من 2006 وحتى 2011، كما قدم برنامج صوت الناس بقناة المحور.

حزب الوفد

إطلاق مشروع توثيق 6 أكتوبر و30 يونيو من «بيت الأمة»

وترأس المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد والوكيل الأول لمجلس الشيوخ، الخميس الماضي، ندوة تحضيرية لمشروع توثيق حرب السادس من أكتوبر 1973 وثورة 30 يونيو 2013، في مقر حزب الوفد، بحضور الدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، واللواء مصطفى هدهود، ومستشار وزير الإنتاج الحربى الأسبق، والإعلامي الدكتور نصر البدرى، وحضر الندوة كل من فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وعبدالعزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، وأمل رمزي مساعد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، واللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة النوعية للتجارة والصناعة، واللواء جمال مختار مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لمحافظة القاهرة، والدكتور وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، وإبراهيم الشريف عضوا الهيئة العليا للحزب.

ورحب رئيس حزب الوفد بالحضور والقامات الوطنية في بيت الأمة، بيت الوطنية المصرية، قائلًا: «هذه القامات الوطنية التي كان لها دور تاريخي مؤثر في مصر، وعندما عرضت فكرة تأريخ حرب1973 وثورة 30يونيو في بيت الأمة، بيت الكفاح الوطني الذى يمتد تاريخه إلى أكثر من مئة عام، في حزب الوفد بتاريخه الوطني الذى كان دائمًا يقف دفاعًا عن الدولة المصرية، وعندما نكون أمام أحداث تاريخية هامة لا بد لأى حزب سيأسى وطني له تاريخه أن يشارك فى ذلك، وعندما أرخ المؤرخون العالميون عن حزب الوفد قالوا عنه إنه كان رمزًا أساسيًا ولاعبًا أساسيًا وجزءًا أساسيًا من الحركة الوطنية خلال المئة عام الأخيرة».