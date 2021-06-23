بـ 238 درجة.. محافظ الشرقية يعتمد تنسيق القبول للالتحاق بالصف الأول الثانوي

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، منذ قليل، درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام، للناجحين فى الشهادة الإعدادية، بـ 238 درجة للقبول، كحد أدنى للدرجات.

و كان محافظ الشرقية ، قد اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021 م بنسبة نجاح بلغت 81.85%. حيث تقدم لأداء الامتحان 115132 طالب وطالبة حضر منهم 114466.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة نجاح 93.9 % حيث تقدم لأداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562.

وكذلك اعتمد النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5 % حيث تقدم لأداء الامتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % حيث تقدم لأداء الامتحان 10 طلاب.

- محافظ الشرقية يهنئ الناجحين في الشهاد الإعدادية

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيداً بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم للطلاب .

و كان رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، قد أوضح أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية 2020 - 2021، لجميع النوعيات (تجاري – صناعي – زراعي - فندقي) اليوم، يبلغ 70 ألف و230 طالب وطالبة مقسمين إلى 34 ألف و274 طالبا وطالبة بالثانوي التجاري و29 ألف و 973 طالب وطالبة بالثانوي الصناعي و5 آلاف و889 طالبا وطالبة بالثانوي الزراعي و94 طالبا وطالبة بالثانوي الفندقي أمام 288 لجنة على مستوي المحافظة مقسمين لـ 148 لجنة للتعليم التجاري والفندقي و117 لجنة للتعليم الصناعي و 23 للتعليم الزراعي.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكونترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والبالغ عددها 44 استراحة تضم 166 حجرة تستوعب 1117 سرير .