نيفين بدار: يجب التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة

شاركت نيفين بدار، مؤسسة مبادرة طوق نجاة، في اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران الأمين العام للاتحاد النسائي، في حضور الوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عدد من أعضاء مجلس النواب في مقدمتهم النائبة الدكتورة أمل سلامة.

وقالت نيفين بدار، خلال تصريحات صحفية، إن الحفل خرج بشكل أكثر من رائع يليق باسم كيان عظيم مثل اتحاد نساء مصر، وبحضور سيدات مجتمع مدني وشخصيات عامة وفنانين وبتغطية ضخمة من وسائل الإعلام.

وأضافت مؤسسة مبادرة طوق نجاة، أنه تم مناقشة خلال الحفل، ظاهرة مشينة وهي ظاهرة "العنف ضد المرأة" وأبرز القوانين التي طرحها أعضاء وعضوات مجلس النواب للتصدي لهذه الظاهرة ومحاسبة كل مرتكبي هذه الجريمة البشعة .

وأكدت نيفين بدار، أن الفن والمجتمع المدني يلعب دور عظيم في الترويج لهذه القوانين والتصدي للظاهرة وأبرز هذه الأعمال الدرامية التي أثارت جدلا واسعا في رمضان الماضي هو مسلسل (الطاووس) الذ ي يعد عمل درامي جرئ تعرض لهذه الظاهرة وناقشها، وتم تكريم أبطاله.

وكان الاتحاد النوعي لنساء مصر نظم لقاء لمناقشة دور التشريع في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وكيف يتكامل القانون مع الفن والسينما في التصدي للمشكلة، يندرج هذا اللقاء تحت مشروع شبكة القيادات النسائية الذي ينفذه الاتحاد مع التعاون الدولي الهولندي، كما يساند المشروع نائبات البرلمان في جهدهن لتنقية القوانين من التحيز ضد المرأة وفي تأدية ادوارهن الأخرى داخل البرلمان .

جاء ذلك بحضور الوزيرة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وشملت كلمتها الافتتاحية شرح مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية كأساس للتعاون الدولي، وتم عرض مسودات لمشروعات قوانين ضد العنف على المستوى الوطني والعربي وسيتم التنسيق بينها، كما شارك في اللقاء بمشاركة عضوات وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وشخصيات عامة، وشارك اللقاء أيضا بحضور مجموعة الفنانات والفنانين الذين قدموا مسلسل الطاووس خلال شهر رمضان الماضي، وعالج المسلسل قضية العنف ضد المرأة في صورة قاسية بلغت حد الاغتصاب.

انتهى الاجتماع بالاتفاق على خطوات لمتابعة اللقاء تشمل التنسيق بين مسودات القوانين المقترحة وعلي استمرار التعاون مع اهل الفن وتناول قضايا اخري للمرأة من خلال أفلام قادمة.