6 أطعمة يجب تناولها إذا كنت تحاول الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين أحد العادات الخطيرة التي تؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بالكثير من الأمراض، على رأسها أمراض القلب والسكرى.

وإذا كنت عازم على الإقلاع عن تدخين السجائر، يمكن لبعض الأطعمة التي يتم دمجها في نظامك الغذائي بانتظام أن تسهل عليك الإقلاع عن التدخين.

فى التقرير التالى بعض الأطعمة التي تساعدك فى تسريع عملية الإقلاع عن التدخين وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبى.



الخضروات:

يمكن أن تسبب تدخين السجائر لسنوات في تراكم السموم في الجسم، ولتسهيل الإقلاع عن التدخين، عليك تخليص جسمك من تلك المواد السامة، حيث يعتبر تناول الخضروات من أفضل الطرق لتحقيق إزالة السموم وهى اللفت، القرنبيط والبروكلي.



الفاكهة:

يساهم تناول الفاكهة فى الإقلاع عن التدخين بشكل أسرع، كما أنها طريقة فعالة لإزالة السموم من الجسم، والتى تكونت بسبب التدخين لسنوات كبيرة.



المكسرات والبذور:

أحد أكبر أعدائك عندما تحاول الإقلاع عن تدخين السجائر هو الحالة المزاجية، ومن الطرق الممتازة لاستقرار مزاجك تناول وجبات خفيفة من المكسرات مثل اللوز والكاجو، وغيرها من البذور التى تساعد فى تحسين الحالة المزاجية.



الشوكولاتة الداكنة:

تساعد الشكولاتة الداكنة على إنقاص الوزن، وزيادة هرمون السعادة بالجسم، ما يجعلها من الأطعمة التى تساعد فى تسريع عملية الإقلاع عن التدخين.

ويمكن أن يساعد اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70 في المائة على الأقل من الكاكاو على محاربة الأرق، وهو أحد الأشياء التي قد تواجهها أثناء الإقلاع عن التدخين.

اللبن:

الكثير من المدخنين السابقين الذين نجحوا في تغيير حياتهم أشادوا بفاعلية شرب كوب من الحليب يوميًا خلال رحلة الإقلاع عن التدخين، كما أنه يساعد الحليب فى زيادة الكالسيوم اللازم لتقوية العظام.

الجبنة:

نظرًا لأن الجبن مصنوع من الحليب، فإنه شيء يمكنك الاعتماد عليه إذا كنت تريد الإقلاع عن التدخين، فضلًا على الفوائد المذهلة فى إنقاذ الوزن الزائد وإزالة السموم من الجسم.