الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير الري: مصر حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة للوصول لاتفاق عادل وملزم

محمد عبد العاطي
محمد عبد العاطي

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عدداً من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، حيث التقى في جلسات محادثات تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن قطاع البنية التحتية، وبيتر مارسيلليو ناصر وزير الكهرباء والسدود. 

وصرح الدكتور عبد العاطي أن هذه الجلسات تأتى في اطار التعاون والصداقة التي تربط البلدين الشقيقين، حيث تم مناقشة مجالات التعاون العديدة بين البلدين في مجال الطاقة الكهربائية والبنية التحتية، وموقف المشروعات المنفذة حالياً في (٧) ولايات، والتي تهدف للارتقاء بالمستوى المعيشى لأشقائنا فى جنوب السودان وخدمة المواطنين وتحقيق الاستقرار للأهالى، مثل مشروعات توفير مياه الشرب ومحطات الرفع ومشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية المواطنين من أخطار الفيضانات والتي تتسبب في أضرار كبيرة وقطع للطرق، وإزالة الحشائش من المجارى النهرية لتسهيل الحركة النهرية. 

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه استعرض مع تعبان دنج تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكداً حرص مصر على استكمال المفاوضات للوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، ومشيراً في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي. 

وافتتح الدكتور عبد العاطي محطة مياه الشرب الجوفية التي أنشأتها مصر بمنطقة "جبل ليمون" بحضور السفير محمد قدح سفير مصر بجمهورية جنوب السودان والقنصل أحمد البكري ولفيف من القيادات بوزارة الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان وبعثة الري المصري بجنوب السودان وسيادة سلطان منطقة "جبل ليمون".

وتشتمل محطة مياه الشرب الجوفية على بئر بعمق ١٠٠ متر مزود بطلمبه شمسية وخزان بسعة ٣٦ متر مكعب لتخزين المياه، وخطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لاستخدام الأهالي بهدف توفير مياه الشرب النقية لسكان المنطقة، وقد تلقى الدكتور عبد العاطى خطاب شكر من سلطان منطقة "جبل ليمون" على إنشاء هذه المحطة التي ستوفر مياه الشرب لأهالي المنطقة واستخدامات الثروة الحيوانية بالمنطقة.

وزير الكهرباء سد النهضه السودان فيضانات المواطنين جنوب السودان الطاقة الكهربائية

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