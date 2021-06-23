أول يوليو.. تعميم منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة على بقية أحياء السويس

بعد تطبيقها في حي واحد

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا اليوم بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام واللواء حسام توفيق مساعد مدير الأمن والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الأحياء للوقوف علي أعمال اللجان المتخصصة بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها في اطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنظومة الجديدة ومتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بحي السويس الحي التجريبي للمنظومة تمهيدا لتعميم في باقي احياء محافظة السويس بداية من أول يوليو القادم.



وفي اللقاء أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء علي ضرورة تطبيق قانون الاشتراطات البنائية الجديدة في العقارات تحت الإنشاء ومحاسبة المخالفين وإلزام اصحاب العقارات الجديدة والاراضي الفضاء بتخصيص جراج داخل العقار بالمساحة التي تتلائم مع عدد سكان هذه العقارات .



من ناحية أخري اشار صقر الي أصحاب العقارات الذين لايملكون جراجات أسفل عقاراتهم الي ضرورة التواصل مع مشروع المواقف والتنسيق مع الحي التابع له لاستغلال ساحات الانتظار العامة بمقابل اشتراك سنوي .



كما اشار المحافظ إلى أن قانون البناء يتم تطبيقه علي المباني السكنية ولا يتم التطبيق علي المشروعات الخدمية والحكومية والمشروعات القومية



كما استعرض الدكتور عبد الله رمضان أهم التوصيات التي توصلت اليها اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية كلا من التخطيط العمراني والجامعة ونقابة المهندسين موقف الرخص التي تمت مراجعتها من خلال الهيئة الهندسية وموقف الجراجات والية العمل بها.



وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بقانون البناء الجديد، مؤكدا علي القيادات التنفيذية والاحياء بعدم قبول لأي اوراق او طلبات مخالفة للاشتراطات البنائية .



وخلال اللقاء عرضت المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس عدد من الملفات المخالفة لاخد قرار اللجنة بشأنها.



حضر اللقاء كلا من المهندس ايمن رزق وكيل نقابة المهندسين وممثلي جامعة السويس والقوات المسلحة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات التنفيذية ومديرادارة التخطيط العمراني ومديري الادارات الهندسية والتنظيم بالاحياء واللجان المختصة .

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