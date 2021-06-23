«عبد اللطيف»: إصلاح تسرب المياه من محطة السيدة زينب لن يعيق حركة المترو

قال الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب إن مشكلة تسرب المياه التي وقعت بماسورة مياه أسفل خطوط مترو السيدة زينب جاري العمل عليها من قبل شركة مياه القاهرة وأجهزة حي السيدة زينب.

وأكد مهران في تصريحات لـ"الدستور" أن أعمال التصليح لن تؤثر على حرمة سير قطارت مترو أنفاق السيد زينب في الخطين الاتي والمار من محطة مترو السيدة زينب.

وأشار رئيس حي السيدة زينب إلى أن أعمال شركة المياه لإصلاح تسرب المياه سيستغرق عدة ايام للانتهاء من إصلاحه بمشاركة اجهزة حي السيدة زينب.



كان المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قد أكد الانتهاء من «مشروع تغذية بديلة» لمناطق السيدة زينب، والسيدة عائشة، والدرب الأحمر والقلعة، من محطة مياه الفسطاط، بديلا عن محطة روض الفرج، كحل سريع وعاجل للقضاء على مشكلة تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب، بقطر ٨٠٠ مم، وعمل الوصلات الخاصة وغرف المحابس.



وقال إن تكلفة المشروع بلغت نحو مليون و٥٠٠ ألف جنيه، وتم الانتهاء من أعمال الربط خلال ٧٢ ساعة، منذ الحصول تصاريح الحفر والتنسيق مع الحي وشبكات المعلومات ومحافظة القاهرة وادارة المرور.



وأوضح أن خبرة وكفاءة المهندسين والفنيين بالشركة تمكنت من تعديل الخط دون قطع المياه والحفاظ على استمرار الخدمة دون تأثر حركة المترو والقضاء على التسرب بالكامل مع وضع مخطط كامل للإحلال والتجديد للخطوط القديمة والتى انتهى عمرها الافتراض.

وأشار أن الشركة تمكنت من خلال التنسيق الكامل مع الاحياء من تحديد الخطوط البديلة والتى يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في توفير المياه لمناطق القلعة والسيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الاحمر مع استمرار المتابعة اليومية من قطاعات الشركة المختلفة للخط الجديد حتى لا تتأثر أي منطقة واستمرار تقديم أفضل خدمة للمواطنين مؤكدا ان العمل استمر على مدار الساعة منذ اكتشاف التسرب ووفرت الشركة كافة الامكانيات والطاقات للتعامل السريع ومنعه تماما.