«عابد»: قرار السيسى بزيادة المعاشات 13% «هدية للمصريين»

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، قرار إنساني، ويؤكد مدى إحساس الرئيس السيسي بالمسئولية تجاه جميع فئات المجتمع، أصحاب المعاشات جزء أصيل من هذا الوطن.

وتابع النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي يعي تمامًا الحالة الاجتماعية التي تعاصرها فئات مُحدودي الدخل، نتيجة لقرارات خطة الإصلاح الاقتصادي، وهو ما جعله يتخذ قرارا بزيادة المعاشات بنسبة 13% وبتكلفة إجمالية تصل لـ31 مليار جنيه وأيضا سبق وأن اتخذ قرارات لصالح المواطن البسيط برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وهذا القرار بمثابة المكافأة لهم من الرئيس الإنسان الذي يدرك ويشعر بالمواطن وبنبض الشارع المصري ونبض المواطن البسيط.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 13%، هو بمثابة هدية الرئيس السيسي للمصريين، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من إصدار قرار زيادة المعاشات وإقرار العلاوات هو رفع الأعباء عن كاهل المواطنين المصري، الذي يؤدي واجبه تجاه وطنه وتحمل الظروف التي مرت بها البلاد وهو مؤمن بأهمية أمن واستقرار الوطن.

ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم على زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 /7 /2021 بنسبة 13%.