مجلس الشركات الأمريكي يناقش فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية مع إفريقيا الشهر المقبل

أعلن مجلس الشركات المعني بإفريقيا، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن تنظيم القمة الافتراضية الأمريكية ـ الإفريقية الثالثة عشر للأعمال خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو المقبل تحت شعار"نحو بناء مسارات جديدة لتعزيز شراكة اقتصادية أقوى بين الولايات المتحدة وإفريقيا".



وقال المجلس- في بيان اليوم الأربعاء- إن القمة تهدف إلى بناء شراكات مستديمة وخلق فرص بين صانعي القرارات في الحكومة والقطاع الخاص الأمريكي والإفريقي، وذلك عبر مشاركة أكثر من 2000 من رجال الأعمال التنفيذيين الأمريكيين والأفارقة وقادة الحكومات.



وأضاف البيان أن القمة ستناقش نجاح الدول الإفريقية في تحمل التحديات الاقتصادية والصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا بشكل أفضل مما كان متوقعا، لا سيما بتبنيها عددًا من الحلول المبتكرة للتغلب على مشكلة وقف الاستيراد وتعطل وصول السلع، بالإضافة إلى إعادة تشكيل القطاعات المالية للتعامل مع قضايا الديون.



وأشار البيان إلى استمرار الدول الإفريقية في إعادة تشكيل القطاعات التجارية والاستثمارية من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وهي أكبر منطقة تجارة حرة تم إنشاؤها على الإطلاق في إطار منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى سعي الدول الإفريقية للتفاوض بشأن خلق شراكات اقتصادية مع شركاء أجانب، بما في ذلك أوروبا والصين.



ومن المقرر أن يناقش المشاركون أيضًا تطور قطاع الطاقة في إفريقيا لتلبية الزيادات السريعة في توليد الكهرباء التي توازن بين المخاوف بشأن تغير المناخ وتلبي متطلبات السوق العالمية.



ومن المنتظر أن تشهد القمة أيضًا جلسة حول قطاع الصحة والحملة العالمية التي تقودها الشركات بشأن طرح اللقاحات، بالإضافة إلى مناقشة مبادرة التي أطلقها المجلس بشأن الأمن الصحي بين الولايات المتحدة وإفريقيا، والتي تعمل على إنشاء شراكات أكثر فاعلية في مجال الرعاية الصحية الشاملة، وإدارة الأمراض، والتجارة والاستثمار في المنتجات والخدمات الصحية.



ويعد مجلس الشركات المعني بإفريقيا هو جمعية الأعمال الأمريكية الرائدة التي تركز فقط على ربط المصالح التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا.



ويضم المجلس شريحة واسعة من الشركات الأعضاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الشركات الأمريكية والإفريقية.