ضبط 3.5 طن دقيق مخابز بحوزة تاجر بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية أمن الإقليم، عدة حملات تموينية مُكبرة؛ لضبط الخارجين عن القانون ومُتابعة الأسعار.



وأسفرت حملة مديرية التموين بسوهاج، منذ قليل، عن ضبط 3.5 طن دقيق مخابز، بحوزة أحد التجار بقرية العنبرية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، قبل بيعها في السوق السوداء بالإقليم.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط تاجر وبحوزته 3.5 طن دقيق مخابز قبل بيعها بالسوق السوداء بالإقليم.



حُرزت الكمية المضبوطة وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

على جانب آخر، افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حديقة جهينة العامة على مساحة 1600 متر مربع؛ لتكون متنفس طبيعي لأهالي مركز ومدينة جهينة، بحضور النائب إبراهيم خليفة، والنائبة غادة الضبع أعضاء مجلس النواب، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، والدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل والتشجير .



وأوضح محافظ سوهاج أن إنشاء حديقة جهينة يأتي في إطار خطة المحافظة لاستغلال المساحات الشاغرة في إنشاء حدائق عامة ومتنزهات للأهالي؛ لإضفاء منظر حضاري لائق، وإيجاد متنفس طبيعي للمواطنين، موجها بأهمية الحفاظ على ما تحقق من أعمال التجميل والتطوير لتكون واجهة حضارية مميزة لمحافظة سوهاج .



ومن جانبها قالت الدكتورة إيناس محمد علي المشرف على المشروع أن أعمال إنشاء الحديقة شملت إنشاء سور بمحيط الحديقة واجهته من الحديد الكريتال، مشيرة إلى استخدام الحجر الهاشمي في أعمدة السور والجلسات في الداخل والخارج، بالإضافة إلى ممر رئيسي بوسط الحديقة على شكل " مفاتيح بيانو " من الرخام، وممرات فرعية من الزلط الملون، كما اشتملت الحديقة على ٣ برجولات دائرية من القرميد، و٨ مقاعد خشبية، بالإضافة إلى أعمال الانترلوك والبردورات، والإضاءة، لافتة إلى أن مساحة المسطحات الخضراء بالحديقة تبلغ 1000 متر مربع، بالإضافة إلى عدد من الأشجار ونباتات الزينة .



وشملت جولة المحافظ بمدينة جهينة تفقد أعمال إنشاء جدارية بطول 30 مترا وارتفاع 6 أمتار، وتجسد تصدي أهالي جهينة للحملة الفرنسية، وهو ما يمثل العيد القومي للمحافظة، والذي يتم الاحتفال بذكراه في ١٠ أبريل من كل عام، كما تفقد السوق الحضرية بمدينة جهينة، احدى مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يضم 106 محالات تجارية، ونقطة شرطة مرافق، والذي تم إنشاؤه بتكلفة ٤ملايين و٦00 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ تخطت ٩٠%، بهدف تجميع الباعة الجائلين والقضاء على الأسواق العشوائية.