الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا تسجل 802 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا فى بيلاروسيا
كورونا فى بيلاروسيا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 802 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

وذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية- على موقعها الإلكتروني، وفقا لبيانات وزارة الصحة- إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في بيلاروسيا إلى 412 ألفا و353 إصابة مؤكدة.
 

وأضافت أنه تماثل للشفاء من الفيروس خلال 24 ساعة 805 حالات ليبلغ عدد المتعافين 405 آلاف و45 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3 آلاف و72 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.
 

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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