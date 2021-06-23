الأمم المتحدة: ملتزمون بدعم الشعب الليبي والمصالحة الوطنية

قال ممثل الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الليبي، معربا عن تطلع المنظمة، إلى دعم تنفيذ المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأضاف ممثل الأمم المتحدة في كلمة له بالمؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر برلين 2، أن الأمم المتحدة سترسل مراقبين للتأكد من سريان وقف إطلاق النارفي ليبيا.

واختتم مؤتمر "برلين 2" أعماله، مساء الأربعاء، وسط تمسك دولي كامل بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر كانون أول المقبل.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر صحفي ختامي: "حققنا نجاحا في مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا".

وأضاف: "ناقشنا اليوم تحقيق مستقبل آمن في ليبيا مستقرة وموحدة"، لافتا ان قرار انسحاب المرتزقة سيكون تدريجيا.

وتابع: "هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن بشأن ليبيا لم تتحقق حتى الآن"، مضيفا " التحديات في ليبيا كثيرة وعلى رأسها توحيد المؤسسة العسكرية وإصلاح البنية التحتية".

ومضى قائلا: "يجب توحيد المؤسسات الأمنية الليبية وإعادة الإعمار وانسحاب جميع المرتزقة الأجانب".

واستطرد: سنواصل دعم ليبيا والانخراط في العملية الأمنية "إيريني".