الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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لايف ستايل

4 أبراج فلكية لا تتوافق مع «السرطان».. هل برجك منها؟

الابراج الفلكية
الابراج الفلكية

يتميز مواليد برج السرطان بالكثير من الصفات الإيجابية، لكن كغيره من الأبراج لديه عيوب يصعب أن تتفق مع كل الشخصيات. 

تتحدث اليوم لـ"الدستور" مع خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن مواليد أبراج لا يتوافقون مع برج السرطان.

مواليد برج الجوزاء

لا يوجد أي انسجام ولا تفاهم بين مواليد برج الجوزاء ومواليد برج السرطان، وتعتبر العلاقة بينهم متوترة بشكل كبير، فمواليد برج السرطان أشخاص حالمة، ويحاولون السيطرة على مواليد برج الجوزاء بسبب غيرتهم وهذا ما يرفضوه تماما بسبب حبهم للحرية، لا يوجد أي نقاط اهتمام مشتركة بينهم.

مواليد برج الدلو
 

لا يمكن أن يحتمل مواليد برج الدلو شخصية مواليد برج السرطان، فمواليد برج الدلو يتصفون بقوة الشخصية والجرأة والصراحة، في حين أن مواليد برج السرطان تظهر لديهم بعض علامات الخجل وضعف الشخصية، كما أن مواليد برج السرطان أشخاص حساسة جدًا ويحبون إظهار مشاعرهم باستمرار وفي كل مناسبة، في حين أن مواليد برج الدلو يفضلون إخفاء مشاعرهم ولا يجيدون التعبير عنها، مما يجعلهم لا يتوافقون مع بعضهم البعض، بالإضافة إلى أن مواليد برج الدلو يحتاجون إلى مساحتهم الشخصية، ومواليد برج السرطان أشخاص عاطفية جدًا لذلك لا يمكن أن تنجح علاقتهم أبدًا.

مواليد برج الحمل 


مواليد برج الحمل لا يمكن أن يتفقوا مع مواليد برج السرطان فهم يعاب عليهم عنادهم الشديد وحدة كلامهم ومواقفهم الصلبة، وهو الحال نفسه لدى مواليد برج السرطان لذلك لا يمكن أن يتفقوا معا، في حين أن مواليد برج السرطان أشخاص حساسة للغاية، ولا يتحملون كلام مواليد برج الحمل الذي يكون حادًا وجارحًا بسبب شخصيتهم الصلبة التي لا تنكسر، وهذا ما يجعل العلاقة بينهما غير ناجحة، فكلاهما لا يضحي في سبيل الآخر.


مواليد برج الأسد 

طبيعة مواليد برج الأسد ومواليد برج السرطان مختلفة تماماً كل منهما عن الآخر، فمواليد برج السرطان أشخاص حساسة جداً وعاطفية يخافون من العالم الخارجي، ولا يخرجون من منطقة الأمان، التي خصصوها لأنفسهم، روحهم حلوة وجميلة، ومواليد برج الأسد لا يعرفون الخوف ويسعون باستمرار إلى أن يكونوا محط الأنظار ومركز اهتمام جميع من حولهم.

برج الجوزاء برج السرطان برج الحمل برج الدلو برج الأسد توافق الأبراج

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