الأربعاء 23 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني مهنئا هيئة الرقابة الإدارية: حققت أداء متميز في مجال مكافحة الفساد 

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي

وجه المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، رسالة تحية وتقدير لهيئة الرقابة الإدارية، بمناسبة احتفالها بمرور ٥٧ عاما على تأسيسها. 

وأكد الجندي، في بيان له، أن رجال هيئة الرقابة الإدارية هم العيون الساهرة على حماية المال العام وتوجيه ضربات قوية حققت نجاحاً ملحوظاً في مجال مكافحة الفساد والقضاء على الأيادي الآثمة التي تحاول النيل من مؤسسات الدولة والعبث بمقدرات وثروات الشعب المصري. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن كل المصريين يفخرون كثيراً بما تحققه هيئة الرقابة الإدارية على صعيد مواجهة الفساد، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وأن الاحتفال بمرور ٥٧ عاما على تأسيسها فرصة لكى نوجه التحية والشكر لرئيس وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية على العطاء الكبير والأداء المتميز في مجال مكافحة الفساد، تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأثنى عضو مجلس الشيوخ، على دور كافة مؤسسات الدولة الرقابية وأجهزتها السيادية وتكاملها معا كي تساهم في القضاء على الفساد في المجالات المختلفة تنعكس إيجابيا على مسيرة التنمية في مصر، وأكد أنهم بمثابة عيون الوطن الساهرة للقضاء على أي فاسد يحاول الاعتداء بأي شكل من الأشكال على حرمة المال العام، الذي هو حق لكل مواطن.

وأضاف الجندي، أن هيئة الرقابة الإدارية استطاعت أن تعظم دورها بفضل الاختصاصات التي منحها لها القانون في حماية الوظيفة العامة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بها، مشيرا إلى أن الهيئة كان لها دور كبير في ضبط قضايا الهجرة غير الشرعية، وزراعة الأعضاء البشرية، والتعامل بالنقد الأجنبي، و العديد من القضايا الهامة، وأصبحت تمثل جمهورية مصر العربية في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وشهد بتميزها العديد من المؤسسات الدولية.

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