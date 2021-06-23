الأربعاء 23 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربي يدمر «مُسيرة» مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه جازان

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرة "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه مدينة جازان جنوب غرب المملكة السعودية.

وذكر التحالف العربي، في بيان، أوردته قناة "الإخبارية السعودية" أن الميليشيات الحوثية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

يذكر أن الدفاعات السعودية اعترضت، في وقت سابق، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو مدينة خميس مشيط.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، قد أعلن الأحد الماضي، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف، في بيان، إن "قواته تمكنت من تدمير طائرة مسيرة حوثية مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية".

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وقبل ساعات فند التحالف العربي، السبت، أكاذيب ميليشيا الحوثي حول تنفيذ عملية عسكرية على حدود مدينة جازان.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن ادعاء ميليشيا الحوثي بتنفيذ عملية عسكرية على حدود مدينة جازان فبركة إعلامية.

وأضاف المالكي أن ميليشيات الحوثي تختلق الانتصارات الوهمية بهدف تهدئة الغضب الشعبي في مناطق سيطرتها باليمن.

وأكد أن ميليشيات الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في العناصر والعتاد بمحافظتي مأرب والجوف باليمن.

وقال العقيد تركي المالكي إنه "تم تدمير أكثر من 4000 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي خلال 6 أشهر".

والسبت، أحبط التحالف العربي بقيادة السعودية، هجوما عدائيا وشيكا باستخدام زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأكد التحالف أن قواته نجحت في تدمير زورقين لمسليشيات الحوثي قبالة ميناء الصليف قبل تنفيذ عملية عدائية.

هذا النجاح الجديد للتحالف العربي بقيادة السعودية جاء بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط.

مليشيات طائرة السعودية اجراءات التحالف العربي ميليشيات الحوثي

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