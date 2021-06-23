قريبًا.. صدور الكتاب الأول في مشروع ترجمة الأعمال الكاملة لـ«بورخيس»
يصدر قريبا عن مؤسسة تبارك للطباعة والنشر والتوزيع، الكتاب الأول في مشروع ترجمة الأعمال الكاملة لـ"بورخيس"، وترجمة الدكتور هاني حجاج.
ومن المقرر أن يتوفر بجناح المؤسسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي ستنطلق خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
لم يكن بورخيس من اخترع أسلوب القراءة في الأعمال التخيلية رغم أنه الرجل العظيم الذي وضع هذا النمط في مكانة بارزة من غابة الأدب والذي كان يحلم بالجنة على أنها مكتبة! ومن المحتمل أنه عرف هذا الأسلوب الأدبي لأول مرة أثناء اطّلاعه على (ألف ليلة وليلة) وهو عمل ضخم متشعِّب يحلل فيه الكاتب عمل تخيلي فلسفي متسامي والسيرة الذاتية لكاتبه، تخيلية كذلك؛ كالحلم. وقد قال بورخيس: "اكتشفتها وكنت منبهرًا، وحفظت العديد من صفحاتها عن ظهر قلب. إنه جنون منهك ومستنزف، جنون تأليف كتاب ضخم – تفصيل فكرة في خمسمائة صفحة من الممكن أن تشرح شفويًّا بشكل تام في خمس دقائق، أفضل طريقة لتناول مثل هذا الحالة هو التظاهر بأن هنالك كتب قد وضعت مسبقًا وتقديم تلخيصًا وتعليقًا عليها؛ إن هذه الأعمال تعاني نقص كونها هي نفسها كتبا، وليست أقل حشوًا من الأخرى ولو بمثقال ذرة. كرجل منطقي وأخرق ومجنون، اخترت أن أكتب ملاحظات على أعمال خيالية.
نحن على موعد مع سيد ألغاز المكتبات، وعبقري تشويق المسائل الأبدية والعدم.. بورخيس!
د. هاني حجاج، طبيب وروائي ورسام ومترجم وناقد سينمائي مصري، نُشرت مقالاته في العديد من الدوريات العربية والأجنبية، فازت مجموعته القصصية الأولى (مدينة العميان) بجائزة الطيب صالح العالمية، وحققت رواياته (تحت الجبال والمدن) و(رانيا) و(حتى تحترق النجوم) حفاوة نقدية وجماهيرية لافتة، وله العديد من الترجمات الأخرى.