قريبًا.. صدور الكتاب الأول في مشروع ترجمة الأعمال الكاملة لـ«بورخيس»

يصدر قريبا عن مؤسسة تبارك للطباعة والنشر والتوزيع، الكتاب الأول في مشروع ترجمة الأعمال الكاملة لـ"بورخيس"، وترجمة الدكتور هاني حجاج.

ومن المقرر أن يتوفر بجناح المؤسسة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي ستنطلق خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

لم يكن بورخيس من اخترع أسلوب القراءة في الأعمال التخيلية رغم أنه الرجل العظيم الذي وضع هذا النمط في مكانة بارزة من غابة الأدب والذي كان يحلم بالجنة على أنها مكتبة! ومن المحتمل أنه عرف هذا الأسلوب الأدبي لأول مرة أثناء اطّلاعه على (ألف ليلة وليلة) وهو عمل ضخم متشعِّب يحلل فيه الكاتب عمل تخيلي فلسفي متسامي والسيرة الذاتية لكاتبه، تخيلية كذلك؛ كالحلم. وقد قال بورخيس: "اكتشفتها وكنت منبهرًا، وحفظت العديد من صفحاتها عن ظهر قلب. إنه جنون منهك ومستنزف، جنون تأليف كتاب ضخم – تفصيل فكرة في خمسمائة صفحة من الممكن أن تشرح شفويًّا بشكل تام في خمس دقائق، أفضل طريقة لتناول مثل هذا الحالة هو التظاهر بأن هنالك كتب قد وضعت مسبقًا وتقديم تلخيصًا وتعليقًا عليها؛ إن هذه الأعمال تعاني نقص كونها هي نفسها كتبا، وليست أقل حشوًا من الأخرى ولو بمثقال ذرة. كرجل منطقي وأخرق ومجنون، اخترت أن أكتب ملاحظات على أعمال خيالية.

نحن على موعد مع سيد ألغاز المكتبات، وعبقري تشويق المسائل الأبدية والعدم.. بورخيس!

د. هاني حجاج، طبيب وروائي ورسام ومترجم وناقد سينمائي مصري، نُشرت مقالاته في العديد من الدوريات العربية والأجنبية، فازت مجموعته القصصية الأولى (مدينة العميان) بجائزة الطيب صالح العالمية، وحققت رواياته (تحت الجبال والمدن) و(رانيا) و(حتى تحترق النجوم) حفاوة نقدية وجماهيرية لافتة، وله العديد من الترجمات الأخرى.